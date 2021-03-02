وفاة الإعلامي المصري محمود الشيمي بفيروس "كورونا"

غيب الموت اليوم الثلاثاء، الإعلامي المصري محمود الشيمي، كبير مذيعي قناة القاهرة (القناة الثالثة المصرية) عن عمر ناهز الـ 60 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت الصفحة الرسمية للمذيع المصري على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ”إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى الإعلامي محمود الشيمي، نسألكم الدعاء“.

وتابعت ”ستشيع جنازة المغفور له بإذن الله، الإعلامي محمود الشيمي من مقابر 6 أكتوبر عقب صلاة العصر“.

ستشيع جنازة المغفور له بإذن الله

الاعلامى محمود الشيمى من مقابر ٦ اكتوبر. عقب صلاة العصر

نسالكم الدعاء Posted by ‎الإعلامى محمود الشيمى‎ on Tuesday, March 2, 2021

ونعت المذيعة سوزان حامد، رئيس قطاع القنوات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام سابقًا، المذيع محمود الشيمي.

ودونت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «ربنا يرحم الزميل العزيز صاحب الخلق الطيب والابتسامة الهادئة المذيع محمود الشيمي، حزنت للخبر الحزين، إلى الجنة ونعيمها ورحمة الله وغفرانه».

وكتب مصطفى عبدالوهاب نائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية في التلفزيون المصري سابقًا ”رحيل مذيع محترم من شرفاء ماسبيرو القلائل، المذيع محمود الشيمي مذيع القناة الثالثة في ذمة الله تعالى، اللهم ارحمه رحمة واسعة يارب العالمين اللهم آمين“.

رحيل مذيع محترم من شرفاء ماسبيرو القلائل… المذيع محمود الشيمي مذيع القناه الثالثه في ذمة الله تعالي

اللهم إرحمه رحمة واسعه يارب العالمين اللهم امين Posted by Mostafa Abdelwahab on Tuesday, March 2, 2021

وكان الشيمي نقل للمستشفى في الثامن من فبراير/ شباط الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخل عقبها الرعاية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

وتولى الشيمي لجنة الإشراف على مراكز الإدمان ومكافحة المخدرات، وهو مذيع سابق بالإذاعة المصرية.