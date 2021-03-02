العراق.. إضاءة مدينة "أور" الأثرية لأول مرة في تاريخها استعدادا لزيارة البابا

أعلنت السلطات المحلية، في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، إيصال الطاقة الكهربائية إلى مدينة أور الأثرية وزقورتها لأول مرة في التاريخ منذ تأسيسها قبل 4000 عام، وذلك استعداداً لزيارة البابا فرنسيس.

وقال مدير متحف الناصرية، عامر عبدالرزاق، في بيان: ”نريد إظهار مدينة أور الأثرية بأبهى وأجمل صورة استعدادا لزيارة الحبر الأعظم بابا الفاتيكان“.

وأضاف عبدالرزاق: ”بجهود كوادر الدوائر العراقية الذاتية قمنا بعمل استثنائي كبير ولمدة شهرين متواصلين أثمر عن تعبيد الطريق الثاني المؤدي للمدينة بطول 17 كيلومترا، بالإضافة إلى تأسيس طرق خشبية للمناطق المهمة داخل مدينة أور، وإنارة المدينة بإضاءة ليلية، وهذه الإنارة لأول مرة بتاريخ أور منذ أن كانت تنار بالمشاعل قديما“.

وتابع أنه ”تم إكمال الطرق والمنصة الرئيسية ومنصة الأديان والكراسي الخاصة بإقامة القداس والخطب، وكل هذه الأمور ستعطي صورة عن أهمية مدينة أور وأهمية هذا الوطن ودوره السياحي والديني في قادم السنوات“.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس، العراق، الجمعة، وستشمل زيارته بغداد وذي قار وأربيل والموصل.

كما من المقرر أن يقيم البابا فرنسيس ”صلاة بين الأديان“ في موقع أور التاريخي في محافظة ذي قار، وهو حدث يأمل علماء الآثار المحليون أن يجذب الانتباه مجددا إلى المكان الذي يحظى بالاحترام باعتباره مسقط رأس النبي إبراهيم.

وكانت أور مقصدا محببا للزوار الغربيين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لكن زيارتها باتت نادرة في الوقت الحالي بعد أن دمرت عقود من الحرب وعدم الاستقرار السياسي صناعة السياحة في العراق.