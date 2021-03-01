بشخصية "راقصة".. "أبلة فاهيتا" تقتحم دراما المنصات الإلكترونية للمرة الأولى (فيديو)

تدخل الدمية الشهيرة في مصر والوطن العربي ”أبلة فاهيتا“ عالم الدراما المتلفزة للمرة الأولى في تاريخها، بعد سنوات من الحضور الساخر عبر برنامجها ”لايف من الدوبليكس“، وذلك من خلال مسلسل ”أبلة فاهيتا-دراما كوين“.

وحددت منصة ”نتفليكس“ Netflix، يوم 15 مارس الجاري، موعدا لطرح المسلسل المكون من 6 حلقات، حيث يشارك في بطولة المسلسل ”كارو وبودي“ أبناء أبلة فاهيتا، إضافة إلى الفنانين: باسم سمرة، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، وأسامة عبدالله.

وشاركت أبلة فاهيتا البرومو الخاص بالمسلسل عبر الحساب الرسمي الخاص بها على موقع ”انستغرام“، والذي ظهرت فيه بشخصية ”راقصة“ تعمل داخل ملهى ليلي.

ووفق الأحداث التي دارت في مشاهد البرومو، فإن ”أبلة فاهيتا“ تجد نفسها طريدة العدالة، وهو الأمر الذي اضطرها لأن تفترق عن طفليها كارو وبودي، وتسعى للم شمل العائلة وسط مشاهد مليئة بالدراما الكوميدية الحافلة بالإثارة والأكشن.

ويعد ”دراما كوين“ أول أعمال ”أبلة فاهيتا“ الدرامية، حيث يعرض الجانب الإنساني لها.

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مسلسل ”أبلة فاهيتا-دراما كوين“ من إخراج خالد مرعي، وتأليف أبلة فاهيتا بمشاركة: محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت، وهو من إنتاج شركة OKWRD Productions، بالتعاون مع Partner Pro، والمنتج المنفذ أمين المصري ورانيا حجازي.