أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، اليوم السبت، عن إحالة طاقم عمل نشرة التاسعة المذاعة على قناة مصر الأولى للتحقيق، ووقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات؛ نظرا لما بدر منه من مخالفات إعلامية.

جاء ذلك بعد قيام مذيعة النشرة أميمة تمام بوضع المكياج، على الهواء أثناء تقديم النشرة؛ الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

وقالت الهيئة في بيان، إن ”فريق العمل ومذيعة النشرة لم يراعوا القواعد والمعايير المهنية، وارتكبوا أخطاء أثناء قراءة عناوين الأخبار“.

وأكدت الهيئة في الوقت ذاته، ”احترافية وتميز كافة فرق عمل نشرة التاسعة، الذين نقدر ونحترم جهودهم في العمل، وأن الخطأ وارد في العمل البشري، ولكن انطلاقا من ثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين، واحتراما وتقديرا لحق المشاهد، وأيضا المبادئ والأسس التي وضعتها الوطنية للإعلام في العمل داخل الاستديوهات، فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة، أمس الجمعة، عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات“.

