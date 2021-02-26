أكواخ معلقة في فنلندا لعلاج الهموم والقلق (فيديو وصور)

طور مهندسون في فنلندا، بناء أكواخ معلقة في الغابة؛ لعلاج الهموم والقلق، ومنح الزوار شعورا فريدا بالراحة.

وبنيت هذه الأكواخ المعلقة الأنيقة بالقرب من حديقة سلاماغار، في فنلندا، على عمود واحد، حيث تمنح ساكنها ”شعورًا بالانفصال عن المخاوف والمشاغل اليومية التي تحدث على الأرض“.



ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يحتوي كل كوخ من الداخل على سرير يتسع لشخصين، وحمام ومطبخ صغير وديكور يليق بفندق عالي المستوى.



كما يتميز الكوخ بوحدة تهوية ومدفأة وسخان مياه ولوحة مفاتيح كهربائية، وتنقل أنابيب السباكة كل مياه الصرف الصحي إلى مكان مغلق أسفل السلم حتى يظل محيط الكوخ نظيفًا.

ويتراوح إيجار الكوخ المبتكر بين 380 دولارًا في اليوم خلال أشهر يناير وأبريل ونوفمبر وديسمبر، و450 دولارًا في موسم الذروة.

وأشارت الشركة إلى أنها طورت 25 كوخًا معلقًا مماثلًا في المنطقة، لتشكيل منتجع، ومن المقرر أن تطور ما يصل مجموعه 50 وحدة إقامة جديدة في المنطقة مع مبنى إضافي للساونا ومركز للمؤتمرات على الشاطئ، حيث ستطفو الهياكل جزئيًا فوق الماء.