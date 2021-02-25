رغم التحذيرات من اختراقه.. وزيرة مصرية تعقد اجتماعا عبر "كلوب هاوس"

عقدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، أول اجتماع لها من خلال تطبيق ”clubhouse“، مع مجموعة من المصريين في الخارج داخل أكثر من بلد، موضحة أنّ الاجتماع سيتجدد كل يومين، لمعرفة المشكلات والصعوبات التي يواجهها المصريون في الخارج، ومساعدتهم على تجاوزها وحلها.

يأتي اجتماع الوزيرة المصرية باستخدام ”كلوب هاوس“، على الرغم من التحذيرات الكثيرة التي خرجت أخيرا، من خطورة التعامل بهذا التطبيق، وأن البيانات الخاصة بالمستخدمين معرضة للسرقة، وأنه تم اختراقه (التطبيق) من قِبل الجماعات الإرهابية.

وأوضحت مكرم، في بيان اليوم الخميس، أنّ الاجتماع يأتي في إطار تواصل المصريين في الخارج مع وزارة الهجرة، التي تعد حلقة الوصل بينهم وبين وطنهم الأم مصر، إذ إنّها الجهة المختصة والرئيسة بإدارة ورعاية شؤون المصريين المقيمين خارج الدولة، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات التي تهتم بالشأن ذاته، تحت رعاية مجلس الوزراء.

وقالت إنّ الوزارة قدّمت يد العون لعدد كبير من المصريين خلال أزمة كورونا، إذ عادوا إلى مصر دون عمل، ما دعا الوزارة لتدشين مبادرة ”نورت بلدك“، لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين، والتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج، تمهيدا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم.

وحذّر كثير من الإعلاميين وبعض من المتخصصين والنشطاء في مصر، من استخدم تطبيق ”كلوب هاوس“، بدعوى اختراق الجماعات الإرهابية له، واستخدامه في تنفيذ مخططات وأجندات خاصة، من خلال تجنيد الأشخاص ونشر الأفكار الخاصة بها، عن طريق بث أفكار مسمومة، لإحداث زعزعة وعدم استقرار في البلاد، وجرى ذكر أسماء بعينها من عناصر هذه الجماعات.