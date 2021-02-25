موناليزا مصر القديمة.. اكتشاف نوع جديد من الإوز في لوحة جدارية تعود لـ 4600 عام

اكتشفت مجموعة من علماء جامعة كوينزلاند، نوعا غير معروف من الإوز المنقرض في لوحة جدارية مصرية قديمة عمرها 4600 عام، يُطلق عليها اسم ”موناليزا مصر القديمة“.

وكانت اللوحة المسماه ”أوز ميدوم“، والتي تُعرض حاليا في المتحف المصري في القاهرة، تزين في الأصل الجدار الشمالي لقبر نفرماعت في منطقة ميدوم بمحافظة بني سويف.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن تحليل البروفيسور أنتوني روميليو من جامعة كوينزلاند حدد أن الاوز الذي يتميز بألوانه وأنماطه الجريئة المتميزة، كان فريدا من نوعه.

وكان للنوع المنقرض علامات حمراء وسوداء وبيضاء على وجهه وأجنحة رمادية وعلامات بيضاء وصدر أحمر مبقع يختلف عن الإوز أحمر الصدر الحديث.

وتظهر اللوحة نوعين آخرين من الإوز، كما تم تصوير الإوز في أنماط ثلاثة؛ ما يمثل صيغة الجمع في مصر القديمة.

وقال الدكتور روميليو، إن لوحة ”أوز ميدوم“ كانت محط إعجاب واسع النطاق منذ اكتشافها في مطلع القرن التاسع عشر، ووصفت بأنها ”الموناليزا المصرية“.

وأضاف ”لم يدرك أحد أنها تصور نوعا غير معروف من الإوز، وفي حين يمكن أن يرجع الاختلاف بين إوز اللوحة والإوز المعاصر، إلا أن كل الأعمال الفنية في الموقع كانت تصوير واقعي للغاية للطيور والثدييات الأخرى“.

وأوضح ”من منظور علمي، تعتبر اللوحة المصرية هي التوثيق الوحيد لهذا النوع من الإوز، والذي يبدو أنه بات منقرضا الآن على مستوى العالم“.