ديجي دوغ.. كلب آلي يساعد الشرطة باقتحام منزل في أمريكا (فيديو)

فاجأت شرطة نيويورك السكان في حي برونكس باستخدام كلب آلي في اقتحام منزل تحصن فيه مشتبه به، حيث انضم الروبوت ديجي دوغ الذي صممته شركة ”بوسطن دايناميكس“ إلى إدارة شرطة نيويورك العام الماضي.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سار الروبوت ديجي دوغ، مع الضباط في طريقهم للاستجابة لحالة غزو منزلي وتحصن مشتبه فيهم خلف المتاريس.

وقالت الشرطة إنها استجابت لبلاغ عن اقتحام منزل وتحصن مشتبه بهم في الداخل في الشارع 227 الشرقي القريب من طريق وايت بلينز في ويكفيلد.

واستخدم الضباط الروبوت لتفتيش المبنى في حي برونكس الذي اشتبهوا في احتوائه على مجرمين ورهائن، وبالفعل تسلق ديجي دوغ السلالم وفتش المنطقة لكن لم يتم العثور على أحد في المبنى.

وصمم ديجي دوغ لحالات الطوارئ التي تشكل خطرا على الضباط البشر، وتم تزويده بكاميرات لتفتيش المنطقة وإرسال بث مباشر للضباط، وهو مدعوم بالذكاء الاصطناعي ليتمكن من التحرك من تلقاء نفسه.

وقال المطورون إن الروبوت يزن 30 كغم، ويمكنه الركض بسرعة حوالي 3.5 ميل في الساعة وتسلق العقبات، كما أنه قادر على التواصل في الاتجاهين، فعلى سبيل المثال، إذا احتاج الضابط إلى التحدث مع مشتبه به دون تعريض نفسه للخطر، يمكنه فعل ذلك من خلال الروبوت.

واستخدمت الشرطة ديجي دوغ في حوادث سابقة في بروكلين وكوينز، ففي أكتوبر 2020، وقع إطلاق نار في بروكلين، واستخدم الضباط الروبوت لتفتيش قبو قِيل إن المسلح كان يختبئ فيه.

وفي وقت لاحق في كوينز، استعان الضباط بديجي دوغ للتعامل مع رجلين مسلحين يحتجزان 5 رهائن في منزل، وقال مفتش شرطة نيويورك فرانك ديجياكومو، ”أراد المسلحان طعاما، فربطناه في الروبوت وأرسلناه إلى الموقع“.