السفير الإيطالي المغتال كان متزوجا من مغربية تنشط في المجال الإنساني (صور)

تناقلت الإعلام الايطالية معلومات كثيرة حول المسيرة المهنية و الحياة الخاصة للسفير ”لوكا أتانازيو“ ،الذي اغتالته مجموعة مسلحة صباح الاثنين 22 فبراير في دولة الكونغو الديمقراطية، كما نشرت صورا لزوجته المغربية زكية الصديقي التي تنشط بدورها في المجال الإنساني.

السفير الذي قتل بالرصاص خلال هجوم مسلح استهدف موكبا تابعا لبرنامج الأغذية العالمي، أثناء زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، سبق أن تلقى هو وزوجته في إيطاليا سنة2020 جائزة دولية تسمى ”جائزة الناصرية للسلام“ ، نظرا“لالتزامه بحماية السلام بين الشعوب،ومساهمته في تحقيق مشاريع إنسانية مهمة تميز نفسه بإيثاره وتفانيه واهتمامه“ ،ولمكافأة حرمه على عملها الإنساني حسب موقع ”لا ريبوبليكا“ الايطالي.

حيث تنشط السيدة زكية الصديقي في المجال الإنساني منذ طفولتها ، وقامت بتأسيس جمعية ”ماما صوفيا“ سنة 2017 ، التي تعمل في أصعب مناطق الكونغو ،لتنقذ أرواح مئات الأطفال والأمهات الصغار كل عام.

وصرحت عند تسلمها الجائزة :“لا يمكنك أن تكون أعمى في مواجهة المواقف الصعبة التي يتورط فيها الأطفال – من الضروري العمل لمنحهم مستقبلًا أفضل. نحاول ، بطريقتنا الصغيرة ، إعادة تصميم العالم ”.

والتقت زكية الصديقي بزوجها الراحل سنة 2015 بالدار البيضاء خلال لقاء دبلوماسي ، حيث كان يشغل منصب القنصل الوصي في القنصلية الإيطالية في مدينة الدار البيضاء بالمغرب ، وارتبطا رسميا لينتقلا بعدها إلى كينشاسا ، ورزقت منه بثلاث فتيات.

وسبق ل“لوكا اتانازيو“ أن عبر في تصريحات سابقة عن خوفه على نفسه وعلى عائلته من الظروف الأمنية الخطيرة بالبلد الذي يعمل فيه.

واتهمت وزارة الداخلية الكونغولية المتمردين الهوتو الروانديين بالوقوف خلف الهجوم الذي أسفر عن مقتل سفير وشخصين آخرين.