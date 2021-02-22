ملكة بريطانيا تظهر على التلفزيون في نفس يوم المقابلة مع الأمير هاري

ستظهر الملكة إليزابيث وعدد من كبار الشخصيات الملكية الأخرى في بريطانيا في برنامج تلفزيوني لبحث أهمية الكومنولث في نفس يوم عرض لقاء تجريه المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري مع الأمير هاري حفيد الملكة وزوجته ميجان.

وعلى مدى 50 عاما ظلت الأسرة المالكة البريطانية تحتفل بقداس الكومنولث السنوي في كنيسة وستمنستر في شهر مارس آذار، لكن القداس ألغي هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت الكنيسة إن الملكة (94 عاما)، التي تقود الاتحاد الذي يضم 54 دولة، ستوجه بدلا من ذلك رسالة تلفزيونية في إطار برنامج بعنوان ”احتفال بيوم الكومنولث“ سيذيعه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية يوم السابع من مارس آذار.

وستكون هناك مداخلات كذلك لوريث العرش الأمير تشارلز والأمير وليام، الذي يليه في ترتيب ولاية العرش، وزوجته كيت.

وهذا يعني أن البرنامج سيذاع قبل ساعات من المقابلة المرتقبة مع الأمير هاري وزوجته ميجان، وهي المقابلة الأولى المتعمقة التي يجريانها منذ سفرهما إلى الولايات المتحدة. وتبث قناة (سي.بي.إس) المقابلة.

وتأتي مقابلة وينفري مع الأمير وزوجته بعد أن تصدرت أخبارهما عناوين الصحف العالمية بإعلانهما أنهما ينتظران مولودهما الثاني، وأنباء تخليهما عن المسؤوليات الملكية إلى الأبد.

وحضر هاري وميجان قداس الكومنولث العام الماضي. وكانت تلك آخر مهمة ملكية رسمية لهما قبل انتقالهما إلى لوس أنجليس وابتعادهما عن الواجبات الرسمية، وهو القرار الذي صدم العائلة المالكة.