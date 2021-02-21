سعودي يوثق لحظة وقوفه لأول مرة في حياته (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو أثار الكثير من الاهتمام حوله، بعد أن وثق من خلاله الشاب رجا المعبدي الوقوف على قدميه لأول مرة منذ 25 عاما.

وشرح المعبدي حالته الصحية وسبب إعاقته قائلا: ”حالتي الصحية هذه بدأت منذ الطفولة بسبب نقص الأكسجين عند الولادة، مما أدى إلى ضعف في عضلات الطرف السفلي من الأقدام. حالتي تصنف على أنها قصر في الأوتار من تحت الركبة والساق“.

ووصف الشاب أن شعوره، مثل ملامسة الغيوم وتذوق معنى الانتصار، وبين خلال حديثه مع ”العربية“، أنه في العام 2017 قرر الأطباء إجراء ثلاث عمليات جراحية له لإطالة الأوتار.

وأضاف: ”كنت في السابق أقوم بأداء مهامي اليومية بـ“الحبو“ على اليدين أو بمساعدة الأهل والوالدة. وقمت باستخدام العكاز منذ عام ونصف العام، ولكن منذ يوم أمس أقف دون عكاز ولله الحمد“.