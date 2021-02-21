مدعي عام طهران يطالب بإعدام عسكري متقاعد بسبب شرب الخمر

أفادت وكالة أنباء ”ركنا“ الإيرانية، اليوم الأحد، أن مكتب المدعي العام في طهران، طالب بإعدام رجل يبلغ من العمر 73 عاما بتهمة ”شرب الكحول“.

وأشارت الوكالة إلى أن ”الشخص الذي جرى اعتقاله هو طيار متقاعد حاصل على درجة الدكتوراه العسكرية، في شمال طهران ومتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول والسكر وتم رفع دعوى ضده“.

وأضافت الوكالة أن ”الرجل المعتقل قد قبِض عليه ”ثلاث مرات“ بالتهمة ذاتها وحُكم عليه بالحد (الجلد). وقال الرجل للمحكمة إن اعتقاله ”غير مبرر“ وإنه ”لا يشرب الخمر“.

وقال الرجل الذي لم تفصح الوكالة الإيرانية عن هويته، للمحكمة إنه تعرض ”للجلد في كل مرة“ منذ اعتقاله، مضيفا ”اضطررت لإجراء اختبار كحول“.

وطالب ممثل النيابة بإصدار حكم الإعدام بحق الطيار المتقاعد بتهمة شرب الخمر.

وتنص المادة 136 من قانون العقوبات الإسلامي على أنه ”إذا ارتكب شخص جريمة ثلاث مرات ووصلت إلى الحد، وفي كل مرة فرض عليه حد في هذه الجريمة يكون حده الرابع الإعدام“.

في يوليو/تموز العام الماضي، تم إعدام سجين في سجن مدينة مشهد المركزي شمال شرق إيران بتهمة ”شرب الخمر“.

وانعكس حكم الإعدام بحق هذا السجين على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المديرية العامة للعدل بولاية خراسان دافعت في بيان عن إصدار حكم الإعدام وتنفيذه بحق هذا الشخص.