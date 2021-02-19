ميركل تتعرض لموقف طريف بسبب الكمامة (فيديو)

وثقّ مقطع فيديو عرضته فضائية ”روسيا اليوم“، تعرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لموقف محرج، خلال تواجدها في البرلمان الألماني، بسبب ”الكمامة“.

وأظهر المقطع، أن السياسية المخضرمة، ألقت كلمتها التي كانت في إطار المحاولات لمكافحة وباء كورونا، على طاولة البرلمان المخصصة، ثم عادت إلى مقعدها وقد نسيت كمامتها.

وما أن انتبهت المستشارة الألمانية إلى نسيان كمامتها على طاولة المتحدث، ظهرت لحظة رد فعلها بأنها سارعت نحو الطاولة التي ألقت منها الكلمة، بعد تنبيهها للأمر.

وبعد هرولة ”ميركل“ مسرعة لالتقاط الكمامة وارتدائها حاولت كبح ابتسامتها، ثم استقلت مكانها مجددًا.