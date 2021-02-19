سحابة ترابية تخنق عاصمة السنغال

غطت سحابة ترابية حملتها رياح جافة من الصحراء مناطق شاسعة غرب ووسط أفريقيا مما تسبب في انخفاض الرؤية، وشعور السكان بالاختناق، وتعطل الصيد في دكار عاصمة السنغال.

وفي كل عام تهب رياح صحراوية جافة محمّلة بالأتربة، وتغطي مساحة كبيرة من غرب أفريقيا وخليج غينيا. وتحدث الظاهرة السنوية المعروفة باسم ”موسم الهرمتان“ خلال الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني، ومارس/ آذار.

وقالت خوديا ناديايي التي تبيع السمك داخل سوق في دكار:“من لديهم صغار مثلي يعانون من متاعب صحية، ولم يتجاوزوا عامهم الأول، لا يمكنهم العمل بارتياح… لم أستطع العمل، أمس، بسبب التراب، اضطررت للعودة إلى البيت“.

وغطى الضباب عاصمة السنغال منذ بداية الأسبوع مما دفع وزارة البيئة لتحذير السكان من أخطاره على الصحة.

وحثت الوزارة السكان، في بيان، على الحد من الأنشطة الرياضية في الأماكن المفتوحة، وبقاء الأطفال، وكبار السن، ومرضى الجهاز التنفسي، داخل المنازل.