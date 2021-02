أمريكا.. استنساخ أول حيوان مهدد بالانقراض (صور)

نجح علماء أمريكيون لأول مرة في استنساخ حيوان مهدد بالانقراض، من خلال استعمال بقايا مجمدة لآخر من نفس الفصيلة نفق قبل 30 عاما.

ويتعلق الأمر بحيوان ”السفشة“ الأوروبي أو ”فار الخيل ذي الأقدام السوداء“، وهو من فصيلة ”المنك“.

وأعلن الجهاز الفدرالي الأمريكي المكلف بإدارة حيوانات البرية (FWS)، أن ”الحيوان ولد يوم 10 ديسمبر الماضي من رحم أم بديلة“.

والحيوان المولود أنثى أطلق عليها اسم ”اليزابيث آن“، ويتمنى العلماء أن يكون باستطاعتها التزاوج لتساعد في إنقاذ بني فصيلتها من الانقراض.

وتم تصنيف حيوان ”السفشة“ ضمن الحيوانات المنقرضة في 1979، ولكن بعد سنتين اكتشف أحد المزارعين وجود قطيع منه على أرضه فتم إطلاق برنامج لتربيته، وأضيف إلى لائحة الحيوانات التي يجب استنساخها لندرته.

ويعتبر هذا النوع من الحيوانات نادرا جدا، لدرجة أنه تم تلقيح 120 منه فقط ضد (كوفيد 19) في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتمنح ”اليزابيث آن“ أملا للعلماء لاستنساخ المزيد من مثيلاتها خلال الأشهر المقبلة، حسب موقع ”باري ماتش“ الفرنسي.

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV

Check the thread for more about Elizabeth Anne! pic.twitter.com/0i85mv9FgH

— US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021