الأولى من نوعها.. التقاط صورة نادرة لبطريق أصفر

شارك مصور متخصص في الحياة البرية صورة نادرة تعد الأولى من نوعها لما يعتقد أنه بطريق أصفر لم يسبق أن شوهد من قبل.

وبحسب ما أفاد مصور المناظر الطبيعية والحياة البرية البلجيكي إيف آدامز، فقد كان يقود مجموعة في رحلة للتصوير لمدة شهرين في جنوب المحيط الأطلسي في ديسمبر 2019 عندما توقفت المجموعة في جزيرة جورجيا الجنوبية (تابعة لبريطانيا) لتصوير مستعمرة تضم أكثر من 120 ألف طائر بطريق.

وأشار المصور إلى أنه أثناء تفريغ بعض معدات السلامة والطعام في المنطقة، لاحظ آدامز مشهدًا غير عادي لم يره من قبل؛ كان بطريقا ذا ريش أصفر لامع.

وروى إيف آدامز على حسابه في فيسبوك قصة التقاط الصورة التي اعتبر نفسه محظوظا بسببها، لاسيما بعد انتشارها الواسع عبر وسائل الإعلام.

Winning nature’s lottery with seeing the most beautiful King penguin ànd being able to take pictures! While unpacking… Posted by Yves Adams – Nature Photographer on Thursday, February 18, 2021

يذكر أن لون البطريق الغريب يرجع إلى أنه مصاب بحالة تدعى ”leucism“ تؤدي إلى فقدان جزئي للتصبغ في الحيوان.