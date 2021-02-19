تزن 12 طنا.. العثور على أنثى الحوت الأحدب نافقة على شاطئ شمال مصر (صور)

عثر أهالي مدينة بلطيم بكفر الشيخ شمال مصر؛ اليوم الجمعة، على كائن بحري ضخم تبين أنه أنثى الحوت الأحدب.

وكانت أنثى الحوت نافقة وقذفتها الأمواج نحو ساحل منطقة بركة غليون التابعة لمركز بلطيم على ساحل البحر المتوسط.

وكلفت لجنة من محطة بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم؛ وإدارة البيئة بكفر الشيخ لفحص الكائن البحري، وتبين أن طول أنثى الحوت حوالي 12 مترًا، ويبلغ وزنها 12 طنًا.

وكشف خبراء محطة بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم أن أنثى الحوت الأحدب التي تم العثور عليها وجدت متحللة جراء نفوقها منذ فترة، مؤكدين أنه سيتم تشريحها بمعرفة خبراء الثروة المائية.

وتبين من المعلومات المبدئية، أن أنثى الحوت النافقة قد تكون مهاجرة من مضيق جبل طارق، وقبل هجرتها منه تكون دخلت المضيق قادمة من المحيط الأطلسي، ونفوقها طبيعيًا لعدم وجود أي آثار تدل على غير ذلك.

وقررت اللجنة دفن أنثى الحوت النافقة في مكان العثور عليها بشاطئ بلطيم، وفق معايير صحية تأخذ في الاعتبار ضخامة حجمها.

تجدر الإشارة إلى أن الحوت الأحدب هو واحد من أنواع الحيتان الكبيرة، وهو من الحيتان الأكثر ضوضاء، فيستطيع إصدار الأصوات لمدة تصل إلى 15 دقيقة في كل مرة، ويعتقد الخبراء أنهم يفعلون ذلك لجذب انتباه الإناث والتنويه عن وجودهم بالقرب منهن.