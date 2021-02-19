هبوط طائرة يمنية اضطراريا في مطار جدة

اضطرت طائرة تابعة للخطوط اليمنية اليوم الجمعة للهبوط الاضطراري في مطار جدة في المملكة العربية السعودية، بعد أن كانت متجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادمة من العاصمة المؤقتة عدن.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية في تغريدة على تويتر عن تغيير مسار الرحلة التي تحمل رقم 608، التي كانت متجهة الى مطار القاهرة.
اعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن تغير مسار احدى طائرتها رحلة رقم 608 الى مطار جدة والتي كانت متجهة الى مطار القاهرة
وكان سبب الهبوط في مطار جدة بعد ان شعر كابتن الطائرة بوجد خلل فني بسيط .
وجاء نزوله في مطار جدة من
باب العمل بإجراءات السلامة والوقاية العامة الدولية pic.twitter.com/VEcvtfgAI7
— Yemen Airways (@yemen_airways) February 19, 2021