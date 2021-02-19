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هبوط طائرة يمنية اضطراريا في مطار ج...
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هبوط طائرة يمنية اضطراريا في مطار جدة

اضطرت طائرة تابعة للخطوط اليمنية اليوم الجمعة للهبوط الاضطراري في مطار جدة في المملكة العربية السعودية، بعد أن كانت متجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادمة من

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المصدر: فريق التحرير

اضطرت طائرة تابعة للخطوط اليمنية اليوم الجمعة للهبوط الاضطراري في مطار جدة في المملكة العربية السعودية، بعد أن كانت متجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادمة من العاصمة المؤقتة عدن.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية في تغريدة على تويتر عن تغيير مسار الرحلة التي تحمل رقم 608، التي كانت متجهة الى مطار القاهرة.

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