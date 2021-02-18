تقنية جديدة تحمي طواقم الإطفاء من خطر دخان ورماد الحرائق (صور)

توصلت إدارة مكافحة الحرائق في مدينة غوديير الأمريكية، إلى تقنية جديدة تحمي طواقمها من ضرر الرماد والدخان والمواد الكيميائية الأخرى، الناجمة عن اندلاع الحرائق، والتي تسبب مخاطر الإصابة بالسرطان.

ووفقًا لموقع ”FOX 10“ الإخباري، أمضى فريق من إدارة مكافحة الحرائق في غوديير، شهورًا في حضور مؤتمرات حول مكافحة الحرائق، والتحدث مع مهندسين معماريين من أجل التوصل إلى التصميم النهائي لتقنيتهم.

ونجح هؤلاء في تصميم محطة مكافحة حرائق جديدة، ومجهزة بالكامل مع أجهزة مختلفة، تهدف إلى الوقاية من الإصابة بالسرطان، عند إجراء عملية إزالة التلوث، بعد الانتهاء من إطفاء الحرائق.

وتشمل المحطة خرطومًا يتم توصيله مع عادم سيارة الإطفاء، حيث يمنع ذلك من تنفس الأدخنة، وعند بدء عملية إزالة التلوث، تغلق كل أبواب المحطة ذاتيًا، حيث تجري آلة غسيل عالية الطاقة عملية تنظيف عميق للأدوات، مع نظام ضغط هواء لطرد السموم.

وتم ترميز كل قسم في المحطة بالألوان، لإظهار المناطق المعرضة لمخاطر عالية، حيث تم تصنيف غرفة التخزين باللون الأخضر، مما يعني أنها منخفضة المخاطر، بينما صنفت منطقة إزالة التلوث باللون الأحمر لخطورتها العالية.

وقال مسؤول فريق الإطفاء في غوديير، ماني كوردوفا: ”أردنا تغيير طريقة إزالة التلوث من أدوات إطفاء الحرائق للوقاية من الإصابة بالسرطان“، مبينًا أنهم غيروا -أيضًا- من الإضاءة وألوان الطلاء القاتمة إلى مشعة، وذلك للحفاظ على الصحة العقلية لأطقمهم.

وكانت أبحاث وجدت أن الدخان والرماد وغيرها من الكيماويات التي تلامس رجال الإطفاء، تحوي مواد مسرطنة للغاية.

وبحسب المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية الأمريكي NIOSH، فإن رجال الإطفاء لديهم مخاطر للإصابة بالسرطان أعلى بنسبة 9٪ من عامة الناس، ولديهم -أيضًا- مخاطر أعلى بنسبة 14 ٪ من الموت جراء ذلك.

وكانت الرابطة الدولية لرجال الإطفاء (IAFF)، ذكرت أن إصابة أفراد من طواقم الإطفاء بالسرطان أثناء عملهم، أدى إلى وفاة 66% منهم، خلال الفترة 2002 إلى 2019.