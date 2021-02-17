أثارت سخرية اللبنانين.. صفحة باسم "الخميني" تضع "لايك" على صورة مثيرة (صور)

أثارت صفحة باسم ”فوج الإمام الخميني عيتالشعب“ حالة من الجدل والسخرية بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، وذلك بعدما تورطت في الإعجاب بصورة مثيرة لحسناء على موقع فيسبوك.

وتداول مواطنون لبنانيون، صورة توثق إعجاب صفحة الخميني المذكورة بصورة مثيرة على فيسبوك.

ونشرت صفحة لبنانية ساخرة باسم ”في شي أكبر مني ومنك بصير“ الصورة وكتبت ساخرة: أن ”القائمين على صفحة الخميني يتابعون الصواريخ لمباغتة العدو، فيما تورط الحاج عباس (مدير الصفحة) في الهيام بهذا الصاروخ (يقصد صورة الفتاة المثيرة)“.

وبعد أن أثارت الصورة سخرية واسعة بين اللبنانين على منصات التواصل الاجتماعي، اصدر القائمون على صفحة الخميني منشورًا حول الصورة المتداولة، لكن ذلك خلق حالة جديدة من السخرية بين اللبنانين.

وجاء في منشور صفحة الخميني ”يهم إدارة صفحة الإمام الخميني عيتا الشعب، أن توضح بأن الخطأ الذي حصل من خلال إشارة إعجاب على إحدى الصفحات غير اللائقة، تم عن طريق الخطأ، عبر لعب أحد مديري الصفحة الصغار بالهاتف، والدخول إلى صفحة الفوج“.

وعلقت المواطنة اللبنانية آلاء جنبين، بسخرية على تبرير صفحة الخميني للواقعة قائلة: ”خلاص صدقناك يا حاج بس معدش تعيدا“.

فيما سخرت سحر الحاج، من عقلية أنصار وعناصر جماعة ”حزب الله“ اللبناني بقولها: ”يتكلون بلسان أبنائهم، ويضعون الإعجاب بإصبع أطفالهم“.

وتتبع صفحة ”فوج الإمام الخميني عيتا الشعب“ فوجا تابعا لجماعة ”حزب الله“ اللبناني، حيث ينشط الفوج في تنظيم فعاليات لأنصار حزب الله بقرية عيتا الشعب، الواقعة جنوبي لبنان.