علماء يلجؤون لمفاعل نووي لحل لغز اختفاء إيميليا هارت

مرت عقود منذ اختفاء رائدة الطيران الأمريكية، أميليا إيرهارت، في ظروف غامضة، لكن التحقيق في ما حدث عام 1937 لم ينته بعد، ويُعد واحدًا من أعظم الألغاز التي لم تجد حلًا في التاريخ.

ولهذا، لدى فريق من العلماء بجامعة ولاية بنسلفانيا خطة جديدة للمساعدة في اكتشاف أدلة حول رحلة أميليا إيرهارت التى حكم عليها بالفشل حول العالم، وهي استخدام مفاعل نووي.

وقام فريق جامعة ولاية بنسلفانيا، بتحليل رقعة معدنية وجدت في جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ في عام 1991، لتحديد ما إذا كانت القطعة تنتمي إلى طائرة “ Lockheed Model 10-E Electra“ الخاصة بإيرهارت. ويستخدم العلماء مفاعلًا نوويًا لحل اللغز الغامض.

واستخدم الفريق العلمي جهاز Breazeale Nuclear Rector التابع لجامعة بنسلفانيا، للكشف عن جزيئات الطلاء أو تآكل النقش التى لم تلاحظ بالعين المجردة.

جدير بالذكر،أن إيرهارت، البالغة من العمر 39 عامًا، كانت أول امرأة تقود طائرة عبر المحيط الأطلنطي، قبل 5 سنوات من وقوع الحادثة، في يونيو عام 1937.

وغادرت إيرهارت وملّاحها فريد نونان (المسؤول عن توجيه المركبات) أوكلاند بكاليفورنيا، ثم طارا إلى ميامي، نزولاً إلى أمريكا الجنوبية، عبر أفريقيا، ثم شرقًا إلى الهند وجنوب آسيا.

بعد بضعة أسابيع، غادرا لاي في بابوا غينيا الجديدة، وخططا للتوقف في هاولاند في 2 يوليو 1937، للتزود بالوقود، لكن إيرهارت ونونان فقدا الاتصال اللاسلكي، ولم يسمع عنهما أو يُشاهدا مرة أخرى.

وأنتج لغز اختفائها عددًا من النظريات، من التحطم إلى الهبوط والتشرد على جزيرة خارج هاولاند، إلى أخذهم كرهائن من قبل اليابانيين. ومع ذلك، لم يتم تأكيد أي نظرية منها، مما دفع ولاية بنسلفانيا للبحث عن مزيد من الدلائل.

ولهذا، قام الفريق البحثي بتحليل رقعة معدنية، تم الحصول عليها من ريتشارد جيليسبي، الذي يقود المجموعة الدولية لاستعادة الطائرات التاريخية (TIGHAR) والتي ركزت على اختفاء إيرهارت منذ عام 1988.

وجد جيليسبي، الذي بحث في القضية منذ أكثر من 30 عامًا، اللوحة المعدنية في حطام في نيكومارورو، وهي جزيرة في المحيط الهادئ، تبعد حوالي 300 ميل عن وجهة إيرهارت الفعلية لجزيرة هاولاند.

من جانبه، طالب دانييل بيك، وهو طيار يدير -أيضًا- البرنامج الهندسي لمركز علوم وهندسة الإشعاع بولاية بنسلفانيا (RSEC)، بيك جيليسبي بمحاولة إجراء التحليل ذي الصلة، لمطابقة الاختبارات الجينية على بقايا إيرهارت المشتبه بها.

واستخدم الفريق، التصوير الشعاعي النيوتروني وتحليل التنشيط النيوتروني، لفحص التركيب الخارجي والداخلي للرقعة.

وباستخدام بعض الحزم النيوترونية من مفاعل Breazeale النووي، والتي تعمل مثل الأشعة السينية، يمكن رؤية كميات ضئيلة من الأشياء، مثل الطلاء والتآكل الذي لم ير بالعين المجردة.

وبعد فحص عمليات المسح، حدد الفريق علامات الفأس على طول حواف اللوحة المعدنية، والتي قالوا إنها تمت في ثلاثينيات القرن الماضي، في الوقت نفسه تقريبًا الذي حلقت فيه طائرة إيرهارت، وقال بيك: ”لن نعثر على توقيع إيرهارت على الرقعة، أو أي شيء يؤكد لنا أن هذا يخص طائرتها“.

ويقول الفريق، إن الصور الأولى أظهرت اكتشافات جديدة، لكنهم يعملون جاهدين للكشف عن النتائج في أواخر ربيع عام 2021، بعد مزيد من التجارب لتأكيد أو نفي ما تم ملاحظته.