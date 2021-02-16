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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة فانو...
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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة فانواتو بالمحيط الهادي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز جزيرة فانواتو في المحيط الهادي اليوم الثلاثاء. وأضافت أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وقال

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المصدر: رويترز

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز جزيرة فانواتو في المحيط الهادي اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وقال مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي إنه ليس من المتوقع حدوث أمواج مد في أعقاب الزلزال.

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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة فانو...
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العثور على حياة بحرية تحت نصف ميل من جليد القطب الجنوبي (صور)

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المصدر: إرم نيوز

أثار اكتشاف حياة في مياه شديدة السواد تحت ما يقرب من نصف ميل من جليد القطب الجنوبي، حيرة علماء الأحياء.

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