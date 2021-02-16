زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة فانواتو بالمحيط الهادي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز جزيرة فانواتو في المحيط الهادي اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وقال مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي إنه ليس من المتوقع حدوث أمواج مد في أعقاب الزلزال.