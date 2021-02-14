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سحرة بورما وعرافوها ينضمون إلى الاح...
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سحرة بورما وعرافوها ينضمون إلى الاحتجاجات متسلحين بـ "قواهم الخارقة"

في بورما، لا توافق الأرواح على تصرفات الجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب الأول من شباط/فبراير.. هذه هي الرسالة التي يريد الوسطاء والسحرة وغيرهم من العرافين

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المصدر: أ ف ب

في بورما، لا توافق الأرواح على تصرفات الجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب الأول من شباط/فبراير.. هذه هي الرسالة التي يريد الوسطاء والسحرة وغيرهم من العرافين البورميين نقلها، وهؤلاء انضموا بأعداد كبيرة إلى الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري في شوارع رانغون، وهم يضعون أقنعة تقليدية أو تيجانا ذهبية.

هؤلاء هم الناطقون باسم 37 ”ناتس“ أو آلهة مبجلة في بورما، وهي دولة ذات أغلبية بوذية وتنتشر فيها الروحانية والخرافات بشكل كبير.

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وقالت الوسيطة الروحانية اشينتان مان غاي أو (48 عاما) لوكالة فرانس برس: إن ”ناتس لا تريد نظاما عسكريا“. وأضافت ”تظهر وجوهها العابسة في الوقت الراهن عدم رضاها. كذلك، تريد إطلاق سراح ”الأم سو“، كما يطلق على الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي.

وينظم هؤلاء الوسطاء الروحانيون والعرافون الذين لديهم تأثير في البلاد، احتجاجات يومية حاملين صورا للفائزة بجائزة نوبل للسلام ولافتات كتب عليها ”ناضلوا من أجل الديمقراطية!“.

وقد يشكّل وجود هؤلاء الوسطاء في تظاهرة مؤيدة للديمقراطية مفاجأة. لكن دورهم السياسي ليس جديدا، فيما حارب كبار الضباط البورميين في الماضي بعض الممارسات الروحية التي أزعجتهم.

 ”تغييرات كبيرة في بورما“ 

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كان اللجوء إلى ”ويكزا“ وهم سحرة قديسون بوذيون أنصاف آلهة، لمحاربة الاضطهاد، ممارسة شائعة لطوائف معينة من السحرة خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية، ونصف قرن من حكم المجلس العسكري الذي تلاها.

والجنرالات الذين يؤمنون هم أيضا بقدرات ”ويكزا“ على نطاق واسع، اعتبروا هذه المجموعات تهديدا وقاموا بحلها أو دفعها إلى العمل السري.

ويعتقد أن الديكتاتور السابق ثان شوي نفسه كان زبونا منتظما لعرّاف أصم شهير كان يعطي النصائح أيضا لرئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناواترا.

وألقت الشرطة القبض على ساحر شاب يحظى بشعبية كبيرة على ”فيسبوك“ ليلا هذا الأسبوع، بعد مشاركته في احتجاجات في رانغون. وقد صلى لين نهيو تاريار من أجل سقوط المجلس العسكري الجديد، بحسب ما قال عرّابه ومعلمه في السحر تين هتوت لوكالة فرانس برس.

ويواجه الشاب عقوبة السجن لسنتين بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية.

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وحذفت كل مقاطع الفيديو التي نشرها منذ الانقلاب على حسابه في ”فيسبوك“. لكن وفقا لمؤيديه، فقد رأى سقوط الديمقراطية آتيا خلال توقعات صدرت في اليوم الأخير من العام 2020.

وكتب وقتها ”ستشهد أعلى المنظمات في بورما تغييرات كبيرة. أما على الصعيد الدولي، فستتصدر بورما عناوين الأخبار لأسباب جيدة وسيئة“.

لا ينبغي الاستهانة بالأرواح، كما حذّرت اشينتان مان غاي أو، موضحة أنها تشعر بالحماية رغم التحذيرات التي أصدرها المجلس العسكري للمحتجين. وختمت ”قمعهم لا يقلقني مطلقا. إذا حدث هذا، فأنا مستعدة للتضحية بحياتي“.

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سحرة بورما وعرافوها ينضمون إلى الاح...
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تقرير عبري: المغرب يطلب إبرام صفقة كبرى لاستيراد طائرات مسيرة إسرائيلية

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المصدر: ربيع يحيى- إرم نيوز

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الأحد، النقاب عن مفاوضات تجري بين الرباط وتل أبيب، بشأن صفقة طائرات بدون طيار، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، وذلك بعد توجه الحكومة المغربية بطلب لشراء الطائرات التي تنتجها شركة ”بلوبيرد ايرو سيستيمز-Bluebird Aero Systems“ الإسرائيلية، إلا أن الصفقة التي يجري التفاوض بشأنها لم تكتمل بعد.

وحسب ما أورده موقع ”Israel defense“ الإسرائيلي المتخصص في الملفات العسكرية والأمنية، يجري الحديث عن صفقة كبيرة تشارك فيها الشركة المذكورة، والتي استحوذت شركة ”إسرائيل للصناعات الجوية والفضائية“ الحكومية، على 50% من أسهمها في أيلول/ سبتمبر 2020.

وأضاف الموقع أن معلومات حصل عليها، تؤكد توجه الجانب المغربي إلى السلطات الإسرائيلية بطلب إبرام صفقة كبرى من الطائرات بدون طيار تنتجها شركة ”بلوبيرد ايرو سيستيمز“، وأنه على الرغم من كشف النقاب عن تلك الصفقة منذ فترة، بيد أن ثمة تقديرات ترجح أن عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل يحول دون إبرامها بشكل نهائي.

وتنتج شركة ”بلوبيرد ايرو سيستيمز“، وتطور منذ تأسيسها عام 2002، طائرات مُسيرة صغيرة لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية، وتبيع منتجاتها لدول عديدة، فيما قامت شركة ”إسرائيل للصناعات الفضائية والجوية“ العام الماضي، بالاستحواذ على 50% من أسهمها نظرا للزخم الكبير الذي يشهده سوق الطائرات المُسيرة الصغيرة على الصعيد المدني والعسكري.

وبين الموقع أن بيع الطائرات للمغرب ليس بخطوة جديدة، إذ أبرمت شركات متخصصة في الصناعات العسكرية في إسرائيل، صفقات سابقة مع المغرب، منها شركة ”الصناعات الفضائية والجوية“، وشركة ”أنظمة إلبيت“، اللتان باعتا الجيش المغربي أسلحة وذخائر من طرازات مختلفة.

ففي شباط/ فبراير 2020، تسلم الجيش المغربي 3 طائرات إسرائيلية بدون طيار ضمن صفقة بلغت قيمتها 48 مليون دولار، من أجل مساعدته على التعامل مع أنشطة جبهة البوليساريو في الصحراء المغربية، وذكرت قناة ”أخبار 12“ وقتها، أن الحديث يدور عن طائرات بدون طيار من طراز ”هيرون“ التي طورتها شركة ”إسرائيل للصناعات الفضائية والجوية“.

وتفيد تقارير عبرية، أن علاقات تاريخية طويلة من التعاون العسكري تربط بين المغرب وإسرائيل، وحسب رواية موقع ”Israel defense“، الأحد، تأتي الصفقة الجديدة على خلفية استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحول مسألة صفقات السلاح بين البلدين إلى أمر اعتيادي.

ووقع المغرب وإسرائيل برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إعلانا ثلاثيا مشتركا في العاصمة الرباط، ونص الإعلان على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين المغرب وإسرائيل لـ ”خدمة السلام في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي“.

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