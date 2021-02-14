كوكاكولا تتجه إلى بيع مشروباتها في زجاجات ورقية (فيديو)

أعلنت شركة كوكا كولا أنها ستنقل النموذج الأولي للزجاجة الورقية الأكثر استدامة الذي تعمل عليه في مختبراتها إلى السوق هذا الصيف، من خلال تجربة محدودة عبر الإنترنت.

ويعمل فريق البحث والتطوير التابع للشركة، ومقره بروكسل، مع الشركة الدنماركية الناشئة Paboco في هذا المشروع، بهدف نهائي يتمثل في العبوات التي يمكن إعادة تدويرها كورقة.

ويدعم الابتكار هدف التغليف المستدام لشركة كوكا كولا المسمى ”عالم دون نفايات“، عبر جمع وإعادة تدوير كل عبوة تبيعها بحلول عام 2030، مع تقليل استخدام مواد التغليف الأولية بشكل كبير واستخدام مواد تغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 %.

ويتطلب تحقيق هذه الرؤية الاستثمار في الابتكار والتعاون مع الشركاء لدفع عملية الجمع وإعادة التدوير والتصميم المستدام.

وتبحث كوكا كولا في العبوات القابلة لإعادة التدوير بالكامل، التي قد تحل يوما ما محل الزجاجات البلاستيكية العادية، لتوفير ألفي عبوة من مشروب AdeZ، يتم بيعها عبر الإنترنت.

وطورت شركة Paboco تقنية صنع هذه العبوة، حيث يتميز البديل البلاستيكي بمادة حيوية كحاجز خارجي يشبه الكرتون مصنوع باستخدام خشب من مصادر مستدامة.

وتحتوي العبوة على بطانة بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير تحمل المشروب، بالإضافة إلى غطاء بلاستيكي، وتم تصميم السطح الخارجي للورق لمقاومة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والسوائل.

ويعني ذلك أنه يمكن استخدامه مع المنتجات الاستهلاكية الأخرى، مثل المشروبات ومنتجات التجميل والسلع السائلة الأخرى.

وقالت دانييلا زاهارية، مديرة سلسلة التوريد التقنية والابتكار في شركة كوكاكولا أوروبا، إن ”التجربة التي نعلن عنها اليوم هي علامة فارقة بالنسبة لنا في سعينا لتطوير عبوة ورقية“.

وأضافت: ”يتوقع الناس أن تطور كوكا كولا وتقدم أنواعا جديدة ومبتكرة ومستدامة من العبوات إلى السوق، وهذا هو السبب في أننا نتشارك مع خبراء، مثل Paboco، ونجري التجارب بشكل مفتوح، ونجري أول تجربة في السوق“.