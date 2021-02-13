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مصر.. اكتشاف أقدم مصنع لإنتاج الجعة...
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مصر.. اكتشاف أقدم مصنع لإنتاج الجعة في العالم‎ (صور)

أعلنت مصر يوم السبت اكتشافا أثريا في محافظة سوهاج جنوب البلاد "لما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة في العالم". وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان نشرته عبر

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المصدر: أ ف ب

أعلنت مصر يوم السبت اكتشافا أثريا في محافظة سوهاج جنوب البلاد ”لما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة في العالم“.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان نشرته عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إن بعثة الآثار المصرية-الأمريكية المشتركة والعاملة في منطقة ”شمال أبيدوس“ في سوهاج ”توصلت إلى الكشف عما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم“.

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ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري مصطفى وزيري، أن المصنع ”يرجح أنه يرجع إلى عصر الملك نعرمر (نارمر)“، وهو من أقدم ملوك مصر الفراعنة (3273 و2987 قبل الميلاد) من عصر الأسرات المبكر.

وأفاد أن ”عددا من علماء الآثار البريطانيين سبق أن اكتشفوا هذا المصنع في بداية القرن العشرين دون تحديد موقعه بدقة، حتى تمكنت البعثة الحالية من إعادة تحديد موقعه والكشف عن محتوياته“.

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ويتكون المصنع، من ثمانية قطاعات كبيرة كانت تستخدم كوحدات لإنتاج الجعة، ويحتوي كل قطاع على ”حوالى 40 حوضا فخاريا منتظمة في صفين لتسخين خليط الحبوب والماء“.

ونقل البيان عن رئيس البعثة الدكتور ماثيو آدمز، أن الدراسات أثبتت أن المصنع كان ينتج أكثر من 22 لترا من الجعة في المرة الواحدة.

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وتسعى مصر باستمرار للترويج لتراثها الفرعوني عن طريق هذه الاكتشافات من أجل إنعاش قطاع السياحة الذي تلقى ضربات متتالية بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد منذ إسقاط الرئيس الراحل حسني مبارك قبل عقد.

ولم يكد هذا القطاع يبدأ بالتعافي عام 2019، حتى تلقى ضربة جديدة بسبب جائحة كورونا.

وكان يُنتظر أن يزور مصر نحو 15 مليون سائح في 2020، مقابل 13 مليونا العام السابق، لكن حركة السياحة تراجعت بنسبة كبيرة بسبب الأزمة الصحية العالمية.

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مصر.. اكتشاف أقدم مصنع لإنتاج الجعة...
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أمريكا تشعر بقلق بالغ إزاء تقرير منظمة الصحة عن منشأ كورونا

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المصدر: إرم نيوز

قال البيت الأبيض، يوم السبت، إن الولايات المتحدة تشعر ”بقلق بالغ“ إزاء طريقة التعبير عن نتائج تقرير منظمة الصحة العالمية بخصوص منشأ فيروس كورونا (كوفيد-19)، داعيا الصين إلى إتاحة بيانات الأيام الأولى للجائحة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان، إنه يجب أن يكون التقرير مستقلا وخاليا من أي ”تغيير تجريه الحكومة الصينية“.

وأعرب خبير لدى منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن إحباطه بسبب عدم إمكان الوصول إلى البيانات الأولية خلال التحقيق الذي قام به فريقه في الصين لكشف مصدر وباء كوفيد.

وقال بيتر بن مبارك الذي ترأّس فريق الخبراء الذي أوفدته منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الصينية لفرانس برس: ”نريد مزيدا من البيانات. طلبنا بيانات أكثر“.

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