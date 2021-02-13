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روسيا وفرنسا تدفنان رفات جنودهما بع...
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روسيا وفرنسا تدفنان رفات جنودهما بعد مئتي عام على هزيمة نابليون‎

سيتم دفن رفات جنود روس وفرنسيين سقطوا خلال الانسحاب الرهيب لنابليون بونابرت في 1812 من روسيا، اليوم السبت، بالقرب من ساحة المعركة في فيازما في لحظة تصالح فرنسية

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المصدر: أ ف ب

سيتم دفن رفات جنود روس وفرنسيين سقطوا خلال الانسحاب الرهيب لنابليون بونابرت في 1812 من روسيا، اليوم السبت، بالقرب من ساحة المعركة في فيازما في لحظة تصالح فرنسية روسية.

وفي الذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون، ستدفن رفات 126 جنديًا كان قد عثر عليها في حفرة جماعية بين سمولنسك وموسكو، في 8 نعوش، بحضور أحفاد لكبار القادة العسكريين الروس والفرنسيين حينذاك.

وهؤلاء هم 120 جنديًا و 3 نساء – كن يتبعن الجنود لبيعهم مواد غذائية – و3 فتية – من قارعي الطبول على الأرجح – سقطوا على هامش أو خلال معركة فيازما، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 1812، بعد أسبوعين من بدء الانسحاب الذي بلغ ذروته بعد فترة وجيزة وكان مرعبًا مع عبور بيريزينا الذي سقط خلاله عدد كبير من القتلى.

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وبينما تتواجه روسيا مع الغرب بشأن العديد من القضايا، يمثل الاحتفال المتوقع، اليوم السبت، لحظة وحدة رمزية.

وسيتم دفن الروس أو الفرنسيين معًا على وقع طلقات المدفعية، وأمام نحو 100 رجل يرتدون البزات العسكرية لذلك العصر.

وقالت يوليا خيتروفو (74 عامًا) وهي من أحفاد القائد في جيش القيصر ميخائيل كونزوف إن“الموت يجعل الجميع متساوين، جميعهم في قبر واحد“.

أما الأمير يواكيم مورا الذي يتحدر من أبناء الماريشال الشهير في عصر نابليون وسيحضر المراسم، فأكد أنه“متأثر جدًا بحضور هذه المراسم التي تشكل رمزًا للاحترام المتبادل“.

 بين 30 و39 عامًا  

يرحب بيار مالينوفسكي رئيس مؤسسة تطوير المبادرات التاريخية الفرنسية الروسية التي تقف وراء هذا الحدث، بحضور هؤلاء“الأحفاد المباشرين للفاعلين الرئيسين في النزاع“ لإحياء ذكرى هؤلاء الجنود الذين قادهم أسلافهم“.

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وكان فريق من علماء الآثار الروس والفرنسيين عثر على الرفات في 2019 جنوب غرب مدينة فيازما التي يبلغ عدد سكانها 52 ألف نسمة. وقبل حوالي 10 سنوات تم اكتشاف موقع هذه الرفات للمرة الأولى بواسطة حفارة في موقع بناء.

واعتقد هواة التاريخ المحلي في البداية أن الأمر يتعلق بإحدى المقابر الجماعية العديدة التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية والمنتشرة غرب روسيا.

وأخيرًا أكد تقرير خبير من الأكاديمية الروسية للعلوم أن الرفات تعود لضحايا لحملة نابليون تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا، على حد قول عالمة الأنثروبولوجيا ”تاتيانا تشيفيدتشيكوفا“ لوكالة فرانس برس.

وأوضح ألكسندر خوخلوف رئيس فريق علماء الآثار أن وجود الأزرار المعدنية على الزي الرسمي سمح بالتأكد من أن بعض القتلى كانوا ”ينتمون إلى الفوجين الـ 30 و55 للمشاة، والفوج الرابع والعشرين الخفيف لجيش نابليون“.

وهذه الحفرة الجماعية ليست بالتأكيد الأخيرة الموجودة على طريق حملة روسيا التي سقط فيها مئات الآلاف من القتلى.

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روسيا وفرنسا تدفنان رفات جنودهما بع...
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5 فوائد للأطعمة الحارة عليك معرفتها

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المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

بجانب الحلوى، يفضل الكثير من الأشخاص الأطعمة الحارة، إذ يعتبرون مذاقها أغنى وألذ، وفي حين يختار بعض الأشخاص الأطعمة الحارة كأطباق جانبية، هناك آخرون يعتبرونها أساسية ولا يتخلون عنها.

وبالإضافة لمذاقها المفضل، للأطعمة الحارة فوائد عديدة لا يعلمها الكثيرون، وهو ما نستعرضه فيما يلي:

تخفف الالتهاب

تتميز التوابل الحارة باحتوائها على خصائص مضادة للالتهاب وذات فاعلية كبيرة في علاج المشاكل المرتبطة بالالتهاب، بما في ذلك الصداع وأمراض المناعة الذاتية والتهاب المفاصل والغثيان.

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تقي من السرطان

أثبتت عدة دراسات أن للأطعمة الحارة قدرة على الحماية من السرطان من خلال فاعليتها في القضاء على الخلايا السرطانية وتقييد أو إبطاء نموها، ما يقلل من تفاقم الحالة.

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تحارب العدوى

تحتوي الأطعمة الحارة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والجراثيم والميكروبات أيضا، وتساعد في محاربة العدوى من خلال القضاء على العناصر المسببة للعدوى.

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تطيل العمر

في كشف مثير لإحدى دراسات جامعة هارفارد، وجد الباحثون أن الاستهلاك المنتظم للتوابل أو الأطعمة الحارة يعزز نوعية الحياة ويطيل العمر.

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تعزز التمثيل الغذائي

بالإضافة لما سبق ذكره، يمكن للأطعمة الحارة أن تعزز التمثيل الغذائي (عملية الأيض)، ما يساعد بدوره في إدارة الوزن.

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احذر الإفراط

على الرغم من الفوائد العديدة، إلا أنه من المهم الاعتدال وعدم الإفراط في استهلاك الأطعمة الحارة لأنها قد تسبب عدة مشاكل، بما في ذلك مشاكل الهضم والإضرار ببراعم التذوق وزيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة والتهاب الأمعاء والكلى والمثانة، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الحارة إلى كل من الحصوات والبواسير.

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