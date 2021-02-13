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اليونسكو: الإذاعة تفتح من قلب الحجر...
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اليونسكو: الإذاعة تفتح من قلب الحجر الصحي نافذة للتواصل مع العالم

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذي يصادف اليوم الثالث عشر من شباط/فبراير، إن الإذاعة، هي

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المصدر: إرم نيوز

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذي يصادف اليوم الثالث عشر من شباط/فبراير، إن الإذاعة، هي الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشارًا، واستطاعت أن تفتح من قلب الحجْر الصحي القائم بسبب وباء كورونا، نافذة للتواصل مع العالم.

وكانت اليونسكو أعلنت في العام 2011، يوم الثالث عشر من شباط/فبراير، وهو اليوم الذي أُنشئت فيه إذاعة الأمم المتحدة في 1946، يومًا عالميًا للإذاعة.

وقالت اليونسكو، اليوم السبت، إنه وبعد عام كامل تحت وطأة جائحة كوفيد-19 والحجْر الصحي، أثبتت الإذاعة مرونتها وقدرتها على التجدّد.

ووفق الموقع الرسمي لليوم العالمي للإذاعة، يُحتفل بالمناسبة هذا العام تحت شعار ”إذاعة متجددة لعالم متجدد“ للتذكير بمدى ارتباط الإذاعة بالتاريخ البشري، ومواكبتها لمختلف التطورات، وتكييف خدماتها مع التغيرات.

وتمكنت الإذاعة أثناء جائحة كـوفيد – 19، كما قال الموقع، من تيسير مواصلة العملية التعليمية، كما كانت عنصرًا مهمًا في التصدي للمغالاطات الإعلامية، وأداة فعالة في نشر الوعي بالتدابير الضرورية للحماية من انتشار الجائحة.

وقالت اليونسكو إن الإذاعة ساهمت خلال الجائحة، في نشر المعلومات الموثوقة بشأن فيروس كورونا والتوعية بشأن الإجراءات الاحترازية اللازمة لكبح انتشاره، كما عملت الإذاعة على بث الحفلات الموسيقية، ونقل الدروس والدورات التعليمية في العديد من البلدان لضمان استمرار التعليم.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي إن الإذاعة ترافق الناس أينما كانوا، وتفتح لهم من قلب الحجْر الصحي، نافذة تُمكنـّهم من التواصل مع العالم، واستقاء المعلومات الصحية، والحصول على التعليم، والتمتع بالفنون وأشكال التنوع الثقافي.

وأضافت ”أزولاي“ في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة أن الإذاعة أصبحت، اليوم، وسيلة نفيسة لنقل المعلومات، ومنفعة عامة للبشرية.

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اليونسكو: الإذاعة تفتح من قلب الحجر...
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"إل جي" تطرح أجهزة كمبيوتر "LG Gram" بأسعار تبدأ من 999 دولارا

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المصدر: لارا ثابت -إرم نيوز

أعلنت شركة ”إل جي“ الكورية الجنوبية، عن إصدار حديث لأجهزة الكمبيوتر المحمول ”LG Gram“ خلال فعاليات معرض CES للعام 2021، والتي تأتي بتصميم نحيف وخفيف الوزن، وتدعم معايير Intel Evo، التي تؤكد على عمر أطول للبطارية، مع شحن سريع.

واليوم السبت، طرحت الشركة الطرازات القياسية 14 و16 و17 بوصة للبيع في الولايات المتحدة، حيث يبدأ سعر Gram مقاس 14 بوصة المزود بمعالج Intel من الجيل الحادي عشر Tiger Lake i3 بـ999 دولارا ويزن 999 جراما فقط، كما يأتي بقدرة بطارية 72 واط.

كما تتميز أجهزة LG Gram لهذا العام بتصميم نحيف للإطارات في الاتجاهات الأربعة للشاشة، وتأتي جميع الطرازات الجديدة مع شاشات عرض مقاس 16:10 ووحدات معالجة رسومات Iris Xe، كما أنها مزودة بذاكرة وصول عشوائي 8/16 غيغابايت LPDDR4x و NVMe SSDs التي تصل إلى 2 تيرابايت على أغلى طراز 17 بوصة والذي يكلف 1799 دولارا.

كما يتميز الطراز مقاس 17 بوصة بلوحة IPS بدقة 2560 × 1600 بكسل، وبطارية 80 واط، لعمر شحن يصل إلى 19.5 ساعة، على الرغم من حجمه الكبير، ويزن الكمبيوتر المحمول 1.35 كجم وهو صغير جدا لهذا الحجم، وجميع طرازات Gram الجديدة متوافقة مع MIL-STD-810G، كما تدعم الأجهزة مسح بصمات الأصابع، واتصال Wi-Fi 6 ولوحات مفاتيح بإضاءة خلفية.

وتأتي الإصدارات المميزة بتصميم 2 في 1 مقاس 14 و16 بوصة، مع دعم stylus Wacom AES 2.0، وسيطرح للبيع في منتصف مارس/آذار .

وتم تعيين سعر التجزئة للطراز 14 بوصة القابل للتحويل عند 1699 دولارا أمريكيا، بينما سيبلغ سعر التجزئة 16 بوصة 1999 دولارا.

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