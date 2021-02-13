اليونسكو: الإذاعة تفتح من قلب الحجر الصحي نافذة للتواصل مع العالم

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذي يصادف اليوم الثالث عشر من شباط/فبراير، إن الإذاعة، هي الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشارًا، واستطاعت أن تفتح من قلب الحجْر الصحي القائم بسبب وباء كورونا، نافذة للتواصل مع العالم.

وكانت اليونسكو أعلنت في العام 2011، يوم الثالث عشر من شباط/فبراير، وهو اليوم الذي أُنشئت فيه إذاعة الأمم المتحدة في 1946، يومًا عالميًا للإذاعة.

وقالت اليونسكو، اليوم السبت، إنه وبعد عام كامل تحت وطأة جائحة كوفيد-19 والحجْر الصحي، أثبتت الإذاعة مرونتها وقدرتها على التجدّد.

ووفق الموقع الرسمي لليوم العالمي للإذاعة، يُحتفل بالمناسبة هذا العام تحت شعار ”إذاعة متجددة لعالم متجدد“ للتذكير بمدى ارتباط الإذاعة بالتاريخ البشري، ومواكبتها لمختلف التطورات، وتكييف خدماتها مع التغيرات.

وتمكنت الإذاعة أثناء جائحة كـوفيد – 19، كما قال الموقع، من تيسير مواصلة العملية التعليمية، كما كانت عنصرًا مهمًا في التصدي للمغالاطات الإعلامية، وأداة فعالة في نشر الوعي بالتدابير الضرورية للحماية من انتشار الجائحة.

وقالت اليونسكو إن الإذاعة ساهمت خلال الجائحة، في نشر المعلومات الموثوقة بشأن فيروس كورونا والتوعية بشأن الإجراءات الاحترازية اللازمة لكبح انتشاره، كما عملت الإذاعة على بث الحفلات الموسيقية، ونقل الدروس والدورات التعليمية في العديد من البلدان لضمان استمرار التعليم.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي إن الإذاعة ترافق الناس أينما كانوا، وتفتح لهم من قلب الحجْر الصحي، نافذة تُمكنـّهم من التواصل مع العالم، واستقاء المعلومات الصحية، والحصول على التعليم، والتمتع بالفنون وأشكال التنوع الثقافي.

وأضافت ”أزولاي“ في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة أن الإذاعة أصبحت، اليوم، وسيلة نفيسة لنقل المعلومات، ومنفعة عامة للبشرية.