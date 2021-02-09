وفاة الإعلامي المصري البارز صالح مهران

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الإذاعي المصري البارز صالح مهران، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت ابنته أميمة مهران، خبر وفاة أبيها عبر حسابها الشخصي بموقع ”فيسبوك“، بنشر صورة جمعته بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وعلقت قائلة: ”من أعز صور ذكريات بابا الله يرحمه، بعيد نشرها مصحوبة بما كتب، (مع عبدالناصر شاهدت معظم زعماء العالم عن قرب، وبصوت عبدالناصر احتل الراديو المصري مكانة عزيزة في قلوب كل المصريين، كل العرب، كل الأفارقة، وكل الشعوب المحبة للحرية والعدل والمساواة في آسيا وأوروبا والأمريكتين)“.

ونعت الإعلامية سارة نجيب الاذتاعي الراحل، إذ نشرت صورة برفقته معلقة: ”رحيل الإذاعي والإعلامي الكبير وصاحب الأفضال على أجيال من الإعلاميين أستاذي ومعلمي صالح مهران ربنا يرحمه ويعزي أسرة الإذاعة المصرية وسائر محبيه البقاء لله“.

ونعته الإعلامية سارة حمزة، عبر حسابها على ”فيسبوك“ وقالت: ”استرد الله وديعته.. استرد أبي الروحي صالح مهران، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء“.



وكتبت الإعلامية جيهان فوزي قائلة: ”رحل عنا الإذاعي القدير.. أستاذنا صالح مهران.. الذي علم أجيالا وأجيالا من الإعلاميين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. لن ننساك“.

وولد الإعلامي الراحل في الـ 5 من سبتمبر عام 1937 في منطقة الزيتون بالقاهرة، وحصل على ليسانس الآداب في اللغة العربية في مايو عام 1958، كما حصل على دبلوم إعلام قسم ”إذاعة وتلفزيون“ عام 1974 من جامعة القاهرة.

ويُعد مهران أحد رواد الإذاعة في تاريخ مصر ومن أشهر كوادرها، والذي ألقى بيان حرب أكتوبر 1973 والنصر، وكان الصوت الأشهر في مصر منذ أيام جمال عبد الناصر مرورا بالسادات وحتى مبارك، وتدرج في المناصب إلى أن أصبح مديرا عاما للتخطيط الموسيقي والغنائي في عام 1991.