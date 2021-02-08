السعودية تعيد العمل بنظام التعليم بالانتساب في 5 جامعات حكومية

أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الإثنين، إعادة العمل بنظام التعليم بالانتساب في 5 جامعات، بعد توقف دام 3 سنوات، رغم الإقبال الكبير على برامج وتخصصات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن ”المقام السامي وافق على إعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في كل من جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة القصيم، اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 1442 هجرية“.

وتضمّن قرار وزير التعليم، أن يكون القبول لهذا العام في برامج الدبلومات فقط للتخصصات التالية: (المبيعات – التسويق – المصرفية – التأمين – الإدارة العامة)، إلى حين تقييم المرحلة الحالية وقياس الأثر.

كما تضمن القرار أن يكون قبول الطلبة لبرامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بما لا يتجاوز (100%) من عدد الطلبة المقبولين في برامج الانتظام لذات التخصص.

وجاء القرار ضمن خطة حكومية لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، مع إضافة برامج جديدة أو حذف أخرى قائمة، أو إضافة جامعات جديدة أو إيقاف أخرى تقدم ذلك النوع من البرامج التعليمية.

وكانت الوزارة قد أوقفت برامج التعليم عن بعد في الجامعات، والتي يُطلق عليها السعوديون اسم التعليم بالانتساب في العام 2017؛ بسبب ما قيل عن تأثيرها السلبي في جودة التعليم العالي والمخرجات التعليمية، بالتزامن مع مواجهة خريجي تلك البرامج صعوبات في الحصول على وظائف حكومية.

واستقطب نظام التعليم بالانتساب قبل إيقافه، أعدادا كبيرة من السعوديين، ومن الجنسين، لا سيما شرائح الموظفين الذين يريدون إكمال دراستهم الجامعية مع المحافظة على وظائفهم، والسعوديين الذين فاتتهم فرصة إكمال تعليمهم الجامعي ويريدون الالتحاق مجددا دون الالتزام بدوام الجامعات.