غوغل السعودي.. هل يستحق محمد المطلق هذا الوصف؟

سلطت وسائل إعلام سعودية، الضوء على موهبة فريدة يتمتع بها مواطن سعودي، وهي قدرته على أرشفة الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية البارزة بشكل فريد من نوعه.

وبحسب ما أوردته صحيفة سبق، فإن السعودي محمد المطلق، يتمتع بقدرات فريدة، مكنته من أرشفة الأحداث البارزة منذ خمسينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا، بشكل جعل كثيرين يطلقون عليه لقب ”غوغل“.

قدرات المطلق في أرشة الأحداث منذ كان في السادسة من العمر، ومقدرته على ربطها ببعضها البعض واسترجاعها وقتما شاء باليوم والتاريخ، جعلت منه موسوعة متنقلة، ومرجعا يعتد به.

وكان للقاء على الهواء مباشرة مع قناة الإخبارية، مع المطلق، بعد تقديم روبرتاج مختصر عن قدراته، اختبارا حيا لقدرات المطلق، حيث سأله المذيع عدة أسئلة وتواريخ أجاب عنها المطلق بشكل دقيق، لا سيما تاريخ وفاة الملك خالد، حيث قال إن وفاته كانت يوم الأحد 21 شعبان 1402هـ، الموافق 13 يونيو 1982م، وتزامن هذا اليوم مع بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1982، التي افتُتحت بمباراة بين الأرجنتين وبلجيكا، وانتهت بفوز الأخيرة بهدف نظيف.

هذا الربط بالتواريخ والأحداث، قد يكون موجودا عند البعض، ولكن لأحداث بارزة ومحدودة، إلا أن ما يميز المطلق، بأنه يكاد ألا ينسى أي حدث بارز حدث في حياته، سياسيا كان أم اجتماعيا أم رياضيا، ويستطيع استرجاعه بالتاريخ واليوم، دون الحاجة إلى دفتر مذكرات أو أي ملاحظات على جهاز ذكي.