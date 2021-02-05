خبراء يبتكرون مادة خرسانية شديدة القوة باستخدام الأقنعة الطبية

ابتكر خبراء من أستراليا مادة خرسانية شديدة القوة من خلال إعادة تدوير أقنعة الوجه المستعملة، ”الكمامات“ مما يوفر حلاً بناءً للأزمة البيئية المتمثلة في نفايات معدات الوقاية الشخصية والقمامة.

ويستخدم العالم حوالي 6.8 مليار قناع وجه كل يوم للوقاية من الفيروس التاجي، ويتخلص منها مما يؤدي إلى تراكم القمامة، ومشاكل بيئية بسبب صعوبة إعادة تدوير هذه الأقنعة.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وجد المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن طريقة للتخلص من تلك الأقنعة والاستفادة منها في نفس الوقت، وذلك من خلال إضافة قصاصات الأقنعة إلى خليط الأنقاض المعاد تدويرها، بنسبة 1%، وهي نسبة متوافقة مع معايير مواد بناء الطرق والأرصفة.

وأوضح الباحثون أن الخرسانة المعاد تدويرها والمسماة ”RCA“، اللازمة لبناء طريق يمتد لمسافة كيلومتر واحد، تحتوي على 93 طنا من نفايات البناء و3 ملايين قناع، كما وجد الباحثون أن إضافة الأقنعة لا تتخلص من النفايات فحسب، بل تنتج خرسانة أقوى أيضًا.



وكشفت دراسة الفريق أن الأقنعة يمكن أن تدخل في صناعة 3 من أصل الطبقات الأربعة المستخدمة في بناء الطرق بأمان.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور محمد صابريان: ”نظرت دراستنا الأولية في إمكانية إعادة تدوير أقنعة الوجه ذات الاستخدام الواحد في الطرق، وكنا سعداء بإثبات أنها لا تنجح فقط، بل تقدم فوائد هندسية حقيقية“.

وأضاف صابريان: ”نأمل أن يفتح هذا الباب لمزيد من البحوث، والعمل من خلال طرق إدارة المخاطر الصحية والسلامة على نطاق واسع والتحقيق فيما إذا كانت الأنواع الأخرى من معدات الوقاية الشخصية ستكون مناسبة أيضًا لإعادة التدوير“.