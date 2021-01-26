السلطات الإيرانية تعتقل شخصا ادعى أنه "المهدي المنتظر" (فيديو)‎

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن بمدينة قم وسط البلاد معقل المرجعية الشيعية، اعتقلت شخصا يدعي أنه ”الإمام المهدي“ الذي يعتقد الشيعة أنه الإمام الثاني عشر الغائب وسيظهر آخر الزمان.

وذكر موقع ”فرارو“ الإيراني، أن ”هذا الشخص جرى اعتقاله مع أخته في مدينة قم، عندما ادعى أنه الإمام المهدي ويمكنه إحياء الموتى والتحدث مع الحيوانات“.

وأضاف الموقع، بحسب تقرير نشره التلفزيون الحكومي، أن ”الشخص من مناطق جنوب إيران، وقد هاجر إلى قم منذ سنوات، ويبلغ من العمر 40 عاما، وقد طرح عدة ادعاءات كاذبة، منها إحياء الموتى والاتصالات بالأرواح وتدمير الشيطان، وهو مرسل من قبل الله تعالى“.

وأشار التقرير إلى أن ”هذا الشخص الذي يدعي اسمه ناصر، يحث الناس على طاعته واتباع أوامره، حيث كان يؤمن به عدد من الناس البسطاء، الذين يسكنون في القرى والمناطق التابعة لمدينة قم“.

ويعترف ناصر في المحكمة، بأنه كان يميل إلى اكتساب السلطة وإساءة معاملة الأشخاص الذين لديهم القليل من المعرفة بالقضايا الدينية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن السلطات الإيرانية اعتقال شخص يدعي أنه الإمام المهدي، حيث اعتقلت السلطات في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمدينة معشور العربية بمحافظة خوزستان جنوب البلاد، شخصا يدعي أنه ”الإمام المهدي“.

وذكرت حينها وكالة أنباء ”ركنا“ الإيرانية، أن ”شخصا يرتدي ثوبا عربيا ظهر خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهو يتجول في مدينة معشور العربية جنوب إيران، يدعي أنه الإمام المهدي“، مشيرة إلى أن ”السلطات الأمنية قامت باعتقاله واقتادته إلى مركز اعتقال“.