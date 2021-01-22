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الإمارات.. حبس مقيمين عرب أساؤوا لأ...
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الإمارات.. حبس مقيمين عرب أساؤوا لأبناء جالية آسيوية (فيديو)

أصدرت نيابة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات، أمرا بضبط وإحضار أربعة متهمين من جنسيات عربية، أساؤوا لبعض أفراد الجالية الآسيوية في البلاد. وقالت النيابة في

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المصدر: فريق التحرير

أصدرت نيابة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات، أمرا بضبط وإحضار أربعة متهمين من جنسيات عربية، أساؤوا لبعض أفراد الجالية الآسيوية في البلاد.

وقالت النيابة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها ”باشرت التحقيقات معهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك بناء على التقرير الذي عرضه مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام للدولة“.

وتضمن التقرير انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، يظهر فيها الشبان الأربعة يسخرون من أفراد من جالية آسيوية بأفعال تشكل جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير، والاعتداء على خصوصية الأشخاص باستخدام وسيلة تقنية معلومات، والإخلال بالآداب العامة.

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