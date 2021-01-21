بايدن يستبدل تمثال ونستون تشرشل الخاص بترامب بآخر لـ"سيزار تشافيز" (صور)

في أول أيام توليه رئاسة أمريكا، قام جو بايدن بتغيير تمثال رأس القائد السياسي وينستون تشرشل الذي كان يضعه الرئيس المنتهية فترة ولايته دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، ووضع بديلًا عنه تمثال رأس الزعيم العمالي والناشط في مجال الحقوق المدنية سيزار تشافيز.

وأفادت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أنه تمت إعادة ترتيب المكتب البيضاوي من جديد عندما قام بايدن بدعوة المراسلين الصحفيين للتواجد أثناء توقيعه 15 قرارًا تنفيذيًا.

وكان ترامب في بداية فترة رئاسته أزال رأس التمثال الذي وضعه باراك أوباما في فترة ولايته للزعيم الأمريكي من أصول أفريقية مارتن لوثر كينغ جونيور، ووضع رأس ونستون تشرشل بدلًا منه.

وسيزار تشافيز هو مؤسس الجمعية الوطنية للعاملين بالمزارع في العام 1962، وعاش حياته مدافعًا عن حقوق المزارعين لمنحهم حياة جيدة وأجورًا كافية، وفارق زعيم العمال الحياة في العام 1993، وتسلمت عنه زوجته هيلين وسام الحرية الرئاسي في العام 1994.

وأفادت الصحيفة أن تمثال رأس تشافيز الذي كان موجودًا في النصب التذكاري الخاص به في كاليفورنيا تم إرساله إلى واشنطن نزولًا على طلب من البيت الأبيض، وذلك وفقًا لما صرحته به مؤسسة سيزار تشافيز.

وصرح بول، نجل تشافيز، ورئيس منظمة سيزار تشافيز، أنه طالب البيت الأبيض بوضع تمثال لوالده داخل المكتب البيضاوي، وهو دلالة على ولادة الأمل من جديد لأمتهم، ليس لأنه رمزًا لتكريم والده فقط ولكنه رمز لشعب كامل حارب وضحى من أجل ما يؤمن به.

ووفقًا للصحيفة، فإن المكتب البيضاوي الآن مع بداية فترة حكم بايدن توجد به تماثيل لرؤوس زعماء الحقوق المدنية كينغ، و روزا بارك، وأيضًا تمثال الرئيس الـ35 للولايات المتحدة الأمريكية جون إف كيندي.

ووضع أيضًا بايدن صورة لابنه المتوفى بو بايدن الذي فارق الحياة في العام 2015 بسبب سرطان المخ، ويظهر ”بو بايدن“ في الصورة وهو يحمل شقيقه الأصغر هانتر، بالإضافة لصور البابا فرانسيس، وجيل بايدن، ووالدته كاثرين يوجينيا فينيجان، وابنه هانتر، وابنته آشلي، وأحفاده.

وتمت إزالة الستائر الذهبية التي كانت موضوعة في فترة حكم ترامب، واستبدلت بستائر داكنة من اللون الذهبي التي كانت موجودة من قبل في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون.

كما أزيلت صورة الرئيس السابق أندرو جاكسون التي كان يضعها ترامب، ووضع بديلًا عنها صورًا للرؤساء السابقين، مثل: أبراهام لنكولن، وتوماس جيفرسون، و فرانكلين دي، روزفلت.

والسبب وراء إزالة صورة الرئيس الأسبق أندرو جاكسون الرئيس السابع للبلاد هو أنه كان يكسب المال من سُخرة العمال، ومات عدد كبير من سكان أمريكا الأصليين خلال فترة ولايته.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تصريحًا عن ممثلة مدير غرفة العمليات في المكتب البيضاوي جاء فيه أنه من المهم لـ“جو بايدن“ أن يسير في مكتب يشبه أمريكا، ويبدأ في إظهار طبيعته وأفكاره كرئيس.