تأجيل عرض مسلسل "رشاش" السعودي

قالت منصة ”شاهد“ لعرض المحتوى المرئي الترفيهي السعودية، إنه تم تأجيل عرض مسلسل ”رشاش“، دون توضيح سبب ذلك التأجيل.

ويبدو أن تأجيل المسلسل جاء بسبب الاعتراضات الواسعة عليه، في المملكة، من جانب عائلته وقبائل سعودية مختلفة.

وقالت المنصة في ردها على متابعيها الذين استفسروا عبر ”تويتر“، عن موعد عرض البرنامج: ”تم تأجيل موعد عرض رشاش، سيتم عرضه قريبًا، فقط تابعنا لمعرفة كل جديد عن رشاش والأعمال الجديدة القادمة“.

تم تأجيل موعد عرض رشاش، سيتم عرضه قريباً، فقط تابعنا لمعرفة كل جديد عن رشاش والأعمال الجديدة القادمة! — SHAHID (@ShahidVOD) January 21, 2021

وكان من المقرر أن تبدأ منصة (شاهد Vip) التابعة لمجموعة ”mbc“ التلفزيونية، بث أولى حلقات مسلسل ”رشاش“ اليوم الخميس، بعد نحو أسبوعين من البدء بالترويج له، وسط جدل واسع بين السعوديين منذ ذلك الحين.

ويحكي المسلسل قصة حياة شاب سعودي، يدعى رشاش العتيبي، عاش في ثمانينيات القرن الماضي، وكان واحدًا من أشهر المجرمين وقاطعي الطرق في المملكة، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، وينفذ فيه حكم الإعدام، هو واثنين من أفراد عصابته، فيما قضى عضو رابع بالعصابة في مواجهة مع رجال الأمن.

ونشرت منصة ”شاهد“ على موقع تويتر، قبل نحو أسبوعين، مقطع فيديو ترويجي (برومو) لمسلسل ”رشاش، مع وصف قالت فيه: إنه ”أضخم عمل درامي سعودي على مستوى المنطقة“.. ”قصص من أرشيف الجهات الأمنية شابها الغموض طويلًا، وآن لأحداثها أن تروى بسالة رجال الأمن في التصدي للعصابة“.

ومنذ ذلك الحين، انهالت الاعتراضات على بث المسلسل من قبل كثير من السعوديين، وسط آراء متباينة لذلك الموقف، بينها المخاوف من الإساءة لقبيلة عتيبة، وهي واحدة من أكبر قبائل المملكة والخليج العربي، أو الإساءة لعائلة الشاب رشاش.

ورغم وجود متحمسين لمشاهدة المسلسل، سيما من جيل الشباب صغار السن، والذين لم يعرفوا قصة ”رشاش“ من قبل، إلا أن الاعتراضات على بثه، كانت هي الطاغية، لتعود بقوة من جديد مع الاستعداد لبث أولى حلقاته.

وتعارض عائلة رشاش بث المسلسل، وبينما يتداول مدونون سعوديون كُثر، مناشدة منسوبة لوالدته، بمنع بث المسلسل، فإن بزعاء حجلان، تحدثت بشكل صريح لإحدى الصحف المحلية، عن اعتراضها على المسلسل الذي يحكي قصة ابنها الأكبر.

وتقول والدة رشاش، بحسب ما نقلت عنها صحيفة ”الوطن“ المحلية، إن إنتاج المسلسل تم دون استئذان من عائلته، بجانب أنها تخشى من أثر سلبي عليها وعلى عائلتها، بحيث يتعرض أبناء العائلة للتنمر والمضايقات بعد عرض المسلسل لا سيما من صغار السن، والمحيطين بهم من المراهقين.

وأضافت الأم في حديثها: ”عندما شاهدنا إعلان المسلسل، فجعنا وتجددت مواجعنا، حيث لا يعلم أبناء العائلة عما حدث سابقًا، وقد أخبرناهم مسبقًا بأن وفاة رشاش كانت طبيعية.. كل أسرة لديها مساحة من الخصوصية ورشاش نال جزاءه، وتوارت قصته، ولا أحد يعلم عنها سوى أسرته، بالتالي نشرها بهذه الطريقة دون استئذان الأسرة يعتبر انتهاكًا لخصوصيتها“.

ويساند كثير من السعوديين مطالب عائلة رشاش، وقد ازدحم موقع تويتر واسع الاستخدام في المملكة، بمطالب منع العرض، فيما اختار البعض التعبير عن رأيه بأبيات شعر، ورأى آخرون أن بث المسلسل يسيء لقبيلة رشاش.