وفيات كورونا في أمريكا تتخطى عدد قتلاها العسكريين في الحرب العالمية الثانية

بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن ”كوفيد-19“ في الولايات المتحدة، الأربعاء، 405.400 وفاة، في حصيلة تزيد عن عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أن الجائحة حصدت في الولايات المتحدة لغاية مساء الأربعاء، أرواح أكثر من 405.400 شخص، في حين أن عدد العسكريين الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية بلغ 405.399 قتيلاً بحسب أرقام وزارة شؤون قدامى المحاربين.

وتشهد أمريكا مستوى كبير من تفشي فيروس كورونا مع إضافة حوالي 4 ملايين إصابة هذا الشهر.

وقال عميد المدرسة الوطنية لطب المناطق الحارة في كلية ”بايلور“ للطب، بيتر هوتيز، لـ“سي أن أن“، الأحد، إن ”الأرقام مريعة للغاية“.

ووجدت دراسة حديثة أن العدد الحقيقي للمصابين بالعدوى قد يكون في الواقع أعلى بعدة مرات مما تم تسجيله، بحسب الشبكة الأمريكية.

ويقدر هوتيز أن العدد أقرب لمليون إصابة جديدة يوميا، إذ قال: ”هذا مستوى صارخ من انتقال العدوى عبر الولايات المتحدة، والناس يشعرون بالخوف والاستياء“.