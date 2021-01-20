أزياء بايدن وهاريس خلال حفل التنصيب من تصميم أمريكي خالص

المصدر: أ ف ب

اختارت السيدة الأمريكية الأولى ”جيل بايدن“، ونائبة الرئيس ”كامالا هاريس“، على غرار جو بايدن، ارتداء أزياء من توقيع مصممين أمريكيين خلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد في البيت الأبيض، عملًا بتقليد قديم في هذا الإطار.

واختار جو بايدن، ومعه دوغلاس إيمهوف زوج كامالا هاريس، ارتداء بزتين من تصميم رالف لورين، أشهر رموز الموضة الأمريكية، مع ربطة عنق أرجوانية للرئيس الجديد.

وبات ”رالف لورين“ معتادًا على التعامل مع كبار الشخصيات في دوائر القرار الأمريكية، فقد ألبس ميلانيا ترامب خلال مراسم تنصيب زوجها دونالد ترامب، في كانون الثاني/يناير 2017، فستانًا، وسترة قصيرة باللون الأزرق الفاتح.

أما الأمريكية الأولى الجديدة ”جيل بايدن“ فقد أطلت بفستان من نسيج التويد، ومعطف أزرق من تصميم ألكسندرا أونيل من دار ”ماركاريان“.

وهذه المصممة التي أنشأت دارها في نيويورك العام 2017، ألبست عددًا كبيرًا من النجمات بينهن الممثلة لورا ديرن، والمغنية ليزو.

وقالت ألكسندرا أونيل:“إنه لشرف عظيم لي أن أُلبس الدكتورة بايدن اليوم، وأشهد بتواضع كبير على مشاركتي البسيطة في صنع التاريخ“.

أما نائبة الرئيس الجديدة ”كامالا هاريس“ فقد اختارت التعاون مع مصممين أمريكيين أسودين، هما: كريستوفر جون روجرز، وسيرجيو هادسون. وارتدت ممثلة كاليفورنيا السابقة في مجلس الشيوخ بزة أرجوانية مؤلفة من فستان طويل ومعطف.

وقدّم ”كريستوفر جون روجرز“ أول عروضه خلال أسبوع الموضة في نيويورك، في أيلول/سبتمبر 2019، ولفت الأنظار بأزيائه الملونة.

وخلال ولايتيْ باراك أوباما الرئاسيتين، دأبت السيدة الأولى ميشال أوباما أيضًا على تشجيع المصممين الأمريكيين المتحدرين من مشارب متنوعة من خلال ارتداء أزياء من توقيعهم، أكثر من أي مسؤول آخر.

أما ميلانيا ترامب، ورغم ظهورها في حفل تنصيب زوجها بأزياء من توقيع مصمم أمريكي، فإنها ركزت في أكثر إطلالاتها اللاحقة على المصممين الأوروبيين خاصة دور الموضة الإيطالية، من أمثال:“دولتشة أند غابانا“، و“غوتشي“، و“برادا“.