اختراع لحوم مختبرية بمذاق طبيعي وتسمح بتحديد مكوناتها

أنشأ الباحثان رافي سيلفاغاناباثي، وعلي رضا شاهين شمسبدي، من كلية الهندسة الطبية الحيوية في جامعة ماكماستر الكندية، نوعًا جديدًا من اللحوم المزروعة في المختبر، حيث إنها بنكهة وبنية أكثر طبيعية مقارنة مع اللحوم الصناعية البديلة عن لحوم الحيوانات التقليدية.

ويأتي ابتكار الباحثين لمواجهة أزمة تزايد الطلب العالمي على اللحوم، والذي بدوره يُجهد الأرض والموارد المائية، ويولّد مستويات مقلقة من غازات الاحتباس الحراري.

وأشار الباحثان، إلى أن إنتاج لحوم بديلة عن حيوانات المزرعة، يعتبر أكثر استدامة وأكثر صحة ونظافة، وأقل تبذيرًا.

وبحسب موقع Phys.org للأخبار العلمية، ابتكر الباحثان طريقة لزراعة شرائح لحوم مختبرية؛ لتبدو أقرب إلى اللحوم الطبيعية، وذلك عن طريق تكديس صفائح رقيقة من العضلات المزروعة والخلايا الدهنية لتنمو معًا في بيئة المختبر، على غرار زراعة الأنسجة، التي تستخدم في عمليات الزرع للإنسان.

وأنتج الباحثان، صفائح خلايا حية بسماكة ورقة طابعة، حيث إنها نمت لأول مرة في المزرعة المختبرية، ومن ثم تكدست -معًا- على لوحات النمو.

وأوضح سيلفاغاناباث، أن طبقات قطعة اللحم صلبة، ويمكن تكديسها مع أي درجة سماكة، ويمكن التحكم بمستوى الدهون وبنية كل قطعة لحم، في ميزة جديدة عن بدائل اللحوم الأخرى.

وتابع: ”سيكون المستهلكون قادرين على شراء لحوم مع أي نسبة مئوية من الدهون التي يحبونها، وذلك -تمامًا- كما يفعلون عند شراء منتجات الحليب“.

وشرح الباحثان، في مجلة Cells Tissues Organs، العلمية، أنهما أثبتا صحة المفهوم عن طريق صنع لحوم من خلايا فئران.

ثم زرعا في المختبر شرائح لحوم من خلايا الأرانب، حيث عملا على طهيها وتناولها، مؤكدان أن نكهتها تتماثل مع نكهة اللحوم الطبيعية.

ولفت الباحثان، إلى إمكانية استخدام التقنية الجديدة في زراعة لحم البقر أو الخنزير أو الدجاج، على نطاق واسع في المختبر، حيث افتتحا شركة لبدء تسويق تقنيتهما.