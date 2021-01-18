خوفا من غرامات مالية.. "فيسبوك" تبدأ عملية تعيين كيان محلي يمثلها في تركيا

قالت شركة فيسبوك اليوم الإثنين إنها بدأت عملية تعيين كيان قانوني كممثل محلي في تركيا وفقا لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد هناك الذي يقول منتقدوه إنه سيكمم المعارضة.

ويأتي القرار بعد أن تعرضت شركات فيسبوك ويوتيوب وتويتر لغرامات في تركيا في الأشهر الماضية لعدم امتثالها للقانون.

ويتيح القانون للحكومة إزالة المحتوى من المنصات بدلا من منع حجبها كما كانت تفعل فيما مضى.

وأثارت هذه الخطوة قلقا مع تحول الناس أكثر للمنصات الإلكترونية بعد أن شددت أنقرة قبضتها على وسائل الإعلام الرئيسية.

وأضافت الشركة في بيان صدر عنها، أن ”قرارها لن يغير المعايير التي تحدد المسموح به وغير المسموح به على فيسبوك، ولا عمليتها لمراجعة الطلبات الحكومية“، موضحة أنها ستسحب الممثل إذا واجهت ضغطا على أي منهما، وأنها ”ما زالت ملتزمة بالمحافظة على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى في تركيا“.

وعينت شركات أخرى مندوبين وفقا لقانون الإنترنت الذي عُدل في الآونة الأخيرة.

وقبل شهر قالت شركة يوتيوب، المملوكة لشركة ألفابت التي تملك شركة غوغل أيضا، إنها اتخذت قرارا مماثلا.