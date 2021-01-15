زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب مضيق التتار في روسيا

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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الجمعة، إن زلزالًا بقوة 6.4 درجة ضرب مضيق التتار في روسيا. وأوضح المركز أنه رصد مركز الزلزال على عمق 585 كيلومترًا.