16 يناير

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب مضيق التتار في روسيا

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب مضيق التتا...

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الجمعة، إن زلزالًا بقوة 6.4 درجة ضرب مضيق التتار في روسيا. وأوضح المركز أنه رصد مركز الزلزال على عمق 585 كيلومترًا.

المصدر: رويترز

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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الجمعة، إن زلزالًا بقوة 6.4 درجة ضرب مضيق التتار في روسيا.

وأوضح المركز أنه رصد مركز الزلزال على عمق 585 كيلومترًا.