إقليم كردستان.. أكلة شعبية عراقية تتسبب في معركة بين زبائن جائعين وعمال مطعم (صور)

هاجم مسلحون أكراد، الجمعة، مطعما للأكلات الشعبية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان؛ عقب إخبارهم بنفاد أكلة ”الباجة“ المفضلة لديهم.

وبدأت القصة وفق وسائل إعلام محلية، عندما وصل مجموعة من الأشخاص، إلى المطعم الشعبي، وطلبوا أكلة ”الباجة“ المشهورة في أوساط العراقيين، لكن صاحب المطعم أخبرهم بنفاد تلك الأكلة؛ وهو ما دفعهم إلى بدء شجار لفظي تطور لاحقا إلى استخدام السلاح.

وقال صاحب المطعم للصحفيين: ”عندما قلنا لهم إنه لم يبق طعام، تحدثوا بصخب وتشاجروا مع النادلين، لكن أحد الأشخاص أخرج مسدسا، فأوقفناه ولم ندعه يطلق النار“.

وأضاف: ”وعندئذ عاد هؤلاء الأشخاص، وقالوا إننا سنجلب أسلحة، فذهبنا واشتكينا للشرطة، وبعد فترة، عادوا وأطلقوا أكثر من 500 رصاصة علينا وعلى ثلاثة مطاعم مجاورة، ولاذوا بالفرار دون أن يتعرض أحد إلى الأذى“.

والباچة أكلة شعبية معروفة في العراق، مكونة من أرجل ورأس وأحشاء الخراف، المسلوقة، وقطع صغيرة من اللحم، على طبق من ثريد. ولم تعلق سلطات إقليم كردستان على الحادثة لغاية الآن.

ويتمتع إقليم كردستان بأوضاع أمنية مستقرة، نسبيا، حيث يخلو من الفصائل والميليشيات المسلحة التي تتواجد في مناطق عراقية أخرى، خارج حدود الإقليم.