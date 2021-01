الشرطة الأمريكية تبحث عن مغني راب يشتبه بارتكابه جريمة قتل

تبحث الشرطة الأمريكية عن مغني الراب رايشون لامار بينيت، المعروف باسمه الفني ”واي إف إن لوتشي“، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل في أتلانتا الشهر الماضي.

وناشدت الشرطة المواطنين المساعدة في تحديد مكان وجود المغني البالغ من العمر 29 عاما؛ للاشتباه في قتله رجلا والمشاركة في نشاط عصابة إجرامية في الشوارع وحيازة سلاح ناري.

وقالت شرطة أتلانتا في بيان إن مغني الراب مطلوب في تهم متعددة؛ لدوره في قتل رجل يدعى ”جيمس آدمز“ البالغ من العمر 28 عامًا بالرصاص.

وكان قد اكتشف الضباط إصابة آدمز بجروح قاتلة في الشارع وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي لاحقا.

كما تم الإبلاغ عن إصابة رجل آخر يبلغ من العمر 32 عامًا برصاصة في البطن، إلا أنه مازال على قيد الحياة، وتشير الشرطة إلى أن الحادثين متصلين ومازال التحقيق جاريًا.

ورصدت الشرطة الأمريكية مكافأة قدرها 5000 دولار مقابل الإدلاء بأي معلومات قد تؤدي إلى اعتقال مغني الراب، كما ألقت الشرطة القبض على اثنين آخرين متورطين في الحادثين، تتراوح أعمارهم بين 23 و 17 عامًا.

واشتهر المغني ومؤلف الأغاني YFN Lucci الذي نشأ في أتلانتا، بأغنيته الناجحة Everyday We Lit في عام 2017 وأغنية Wet لعام 2020.

كما أصدر أغنية جديدة الشهر الماضي بعنوان Wish Me Well 3، وكان قد وقع اتفاقًا قياسيًا مع شركة Think It’s A Game Entertainment وأصدر ألبومه الموسيقي الأول، Wish Me Well.