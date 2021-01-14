اتهام بالاعتداء الجنسي يلاحق ابن عم الملكة إليزابيث

تواجه العائلة المالكة البريطانية فضيحة جديدة، بعد اتهام ابن عم الملكة إليزابيث، بالاعتداء الجنسي.

ومن المقرر أن يواجه سايمون باوز ليون (34 عامًا) ابن عم ملكة بريطانيا، السجن، بعدما اقتحم غرفة نوم مرأة أثناء نومها خلال حدث تمت استضافته في قلعة غلاميس الشهيرة العام الماضي.

وتردد أنه قام بلمس ضحيته مرارًا واستمر بالاعتداء عليها أكثر من 20 دقيقة، وعندما قاومت ورفضت طلباته، أخبرها بأنها ليس من حقها أن تخبره بما يجب أن يفعله في منزله.

وتمكنت المرأة في نهاية المطاف من إخراجه من الغرفة وحاولت الاستعانة بالضيوف الآخرين، إلا أنه حاول الدخول إلى الغرفة مرة أخرى.

واعترف ليون بالتهمة الموجهة إليه في المحكمة، ومن المقرر أن يواجه السجن لما يصل إلى 5 سنوات، وتم الإفراج عنه بكفالة ووضعه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.

وقدم ليون اعتذارا لضحيته خلال وجوده في المحكمة، حيث عبر عن شعوره بالخجل الشديد جراء ذلك السلوك الشنيع، موضحا أن تناوله الكحول كان السبب.

وقال: ”من الواضح أنني تناولت الكحول أكثر من اللازم ليلة الحادث، ولكن أدرك أن الكحول ليس عذراً لسلوكي.. علي مواجهة الأمر وتحمل المسؤولية“.

يُذكر أنه تم اختيار سايمون باوز ليون كواحد من أكثر العزاب المرغوب فيهم في المملكة المتحدة من قبل مجلة Tatler في عام 2019، ومن المعروف أن ليون يعشق السيارات السريعة والعطلات مع نجوم تلفزيون الواقع، ومن أصدقائه المشهورين: هوجو تايلور، والممثل أولي برودلوك، ونجل المغني الشهير بريان فيري، وعارضة الأزياء والممثلة البريطانية، بوبي ديليفين.

وكانت قد تأثرت العائلة المالكة البريطانية بعدد من الفضائح التي طالت كبار أفرادها ومن ضمنها علاقات الأميرة ديانا خارج الزواج التي أثارت جدلا كبيرًا، وعلاقة ابنة الملكة إليزابيث الأميرة آن بحارسها الشخصي، وكذلك تورط الأمير أندرو نجل الملكة في الفضائح الأخلاقية للملياردير الأمريكي المنتحر جيفري إبستاين المتهم بالتحرش الجنسي بالقاصرات.