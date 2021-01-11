زلزال بقوة 4.2 يضرب مدينة مشهد

قال التلفزيون الإيراني مساء الاثنين، إن زلزالاً بقوة 4.2 على مقياس ريختر ضرب مدينة مشهد عاصمة إقليم خراسان رضوي الواقعة شمال شرق إيران، مضيفاً أن الزلزال ”قوي نسبياً“.

وأشار التلفزيون نقلاً عن هيئة رصد الزلازل في إيران، إن الزلزال الذي ضرب مدينة مشهد بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 9 كيلومترات.

وفي سياق متصل، قال مدير عام إدارة الأزمات في خراسان رضوي، حجت علي شايان، إنه ”تم إرسال فرق للتقيم إلى المنطقة، ولم نتلق أي تقرير حتى الآن حول الأضرار المحتملة من جراء الزلزال في مشهد“.

من جانبه، قال مدير جمعية الهلال الأحمر في خراسان رضوي، مجتبى أحمدي، لوكالة أنباء ”تسنيم“،: عقب وقوع الزلزال تم إرسال فرق تقييم الإغاثة التابعة للهلال الأحمر إلى مقاطعتي فاريمان وتربة جام القريبة من مدينة مشهد“.

وأضاف أحمدي ”إن عمال الإغاثة في مدينة مشهد على أهبة الاستعداد أيضًا“.

ومدينة مشهد عدد سكانها قرابة الأربعة ملايين نسمة وهي ثاني مدينة في إيران بعد العاصمة طهران، وتضم هذه المدينة مرقد علي بن موسى الرضا ثامن الأئمة لدى الشيعة.