عاصفة ثلجية تقتل 4 في إسبانيا وسكان مدريد يتزلجون على الجليد (فيديو وصور)

تسببت عاصفة في إسبانيا في مقتل أربعة أشخاص وأصابت حركة السفر بالشلل في أنحاء البلاد وغطت العاصمة مدريد بثلوج كثيفة السبت دفعت بعض السكان لانتهاز الفرصة والتزلج على الجليد في شارع جران فيا الرئيسي.

وحذر خبراء الأرصاد من طقس أسوأ خلال الأيام المقبلة بعد أن جلبت العاصفة فيلومينا أكبر تساقط للثلوج منذ عقود على وسط إسبانيا.

Spain blanketed in heavy snow as record-breaking blizzard brings Madrid to standstill

ووصلت فرق الإنقاذ إلى 1500 شخص حاصرتهم الثلوج في سياراتهم. وقال مسؤولون إن رجلا وامرأة غرقا داخل سيارتهما إثر فيضان مياه نهر قرب ملقة بجنوب إسبانيا وإن مشردين اثنين تجمدا حتى الموت أحدهما في مدريد والآخر في مدينة قلعة أيوب بشرق البلاد.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث على تويتر ”أريد أن أكرر دعوة الحكومة لتوخي أقصى درجات الحذر في مواجهة تطور الطقس في الساعات القليلة المقبلة“.

وقال جوليان مورثيو من الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستنخفض إلى دون عشر درجات مئوية تحت الصفر هذا الأسبوع وهو ما سيصحبه تساقط كثيف للثلوج.

#SevereWeather 📹 Very unsettled weather in #Spain with rain, snow and wind!

Storm Filomena 🌀 makes weather conditions very unsettled with heavy rains and extraordinary snowfall.

