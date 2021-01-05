جيف بيزوس يقدم أضخم هدية في 2020

قدم أغنى رجل في العالم جيف بيزوس، مؤسس شركة ”أمازون“، أضخم هدية في العام 2020، وكانت بقيمة 10 مليارات دولار، وهي أكبر مساهمة خيرية في العام الماضي.

جاء ذلك في القائمة السنوية لأهم التبرعات الصادرة عن موقع The Chronicle of Philanthropy، إذ استخدم بيزوس المساهمة لإطلاق ”صندوق بيزوس إيرث“.

ودفع الصندوق، الذي يدعم المنظمات غير الربحية المتورطة في أزمة المناخ، 790 مليون دولار إلى 16 مجموعة حتى الآن، وفقا للصحيفة.

وكان إجمالي التبرعات العشرة الكبرى في العام الماضي الأدنى منذ عام 2011، حتى مع زيادة ثروات العديد من المليارديرات بشكل كبير في سوق الأوراق المالية حيث قفزت أسهم التكنولوجيا على وجه الخصوص العام الماضي.

ووفقا لميول ”الأمريكيين اليساريين من أجل العدالة الضريبية“ ومعهد دراسات السياسة، فإنه من الـ 18 من مارس حتى الـ 7 من ديسمبر 2020، ارتفعت ثروة بيزوس بنسبة 63%، من 113 مليار دولار إلى 184 مليار دولار، بحسب ما أوردته وكالة ”أسوشيتد برس“.