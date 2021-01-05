5 يناير

"يا لخليجي".. أغنية لـ عبدالله رويشد ونبيل شعيل عشية المصالحة الخليجية (فيديو)

"يا لخليجي".. أغنية لـ عبدالله رويش...

بثّ التلفزيون الكويتي أغنية جديدة تحمل عنوان "يا لخليجي" والتي جاءت تزامنًا مع المصالحة الخليجية وإعلان السعودية فتح الحدود والأجواء مع قطر، حيث تم طرح الأغنية

المصدر: صلاح حسن- إرم نيوز

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بثّ التلفزيون الكويتي أغنية جديدة تحمل عنوان ”يا لخليجي“ والتي جاءت تزامنًا مع المصالحة الخليجية وإعلان السعودية فتح الحدود والأجواء مع قطر، حيث تم طرح الأغنية عبر قناته في ”يوتيوب“.

تأتي الأغنية عشية انطلاق القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية.

وشارك في أغنية ”يا لخليجي“  نبيل شعيل وعبد الله الرويشد وهي أغنية مميزة واستثنائية، وتدعو للأخوة الخليجية بين أبناء المنطقة الواحدة الذين يتشاركون في كل شيء.

وأغنية ”يا لخليجي“ من كلمات د. خلف الخطيمي وألحان حمد الخضر، وتوزيع ربيع الصيداوي ومن إخراج سامي الراشد.

وحظيت الأغنية على تفاعل واسع بين النشطاء في موقع تويتر، وتم تناقلها بين المتابعين في ظل آمال تحقيق انفراجة في النزاع المستمر منذ ثلاثة أعوام بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وإنهاء الخلاف في القمة الخليجية.

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الوسومات:
السعودية
الإمارات
الكويت
قطر
البحرين
أغنية
سلطنة عمان
منوعات
القمة الخليجية
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