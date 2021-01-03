مكافأة بـ13 ألف دولار لصاحب بلاغ عن غش تجاري في السعودية‎‎

حصل شخص يدعى عبدالرحمن على مكافأة مالية قيمة من وزارة التجارة السعودية، بعد أن قام بإبلاغها عن حالة غش تجاري في إحدى المناطق.

وتمنح وزارة التجارة المبلغين عن قضايا الغش والتستر التجاري، مكافآت مالية تتراوح ما بين 25 و30% من قيمة الغرامة المالية التي يتم تحصيلها من صاحب المخالفة بعد صدور حكم قضائي بذلك.

وقالت الوزارة اليوم الأحد، إن عبدالرحمن حصل على مكافأة بقيمة 50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار) بعد بلاغه عن إحدى حالات الغش التجاري، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

وأضافت الوزارة عبر تويتر، أن مكافأة عبدالرحمن جزء من مكافآت قيمتها 123 ألف ريال (نحو 33 ألف دولار) تم منحها لـ19 شخصا أبلغوا عن حالات غش تجاري.

"التجارة" تكافئ 19 مبلّغًا عن مخالفات الغش التجاري.. 📲 شكرًا لكل من أسهم في مكافحة الغش التجاري. 🇸🇦 pic.twitter.com/IYV4WyuBkf — وزارة التجارة (@MCgovSA) January 3, 2021

وتمتلك السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج العربي، حيث يعيش قرابة 33 مليون نسمة، بينهم أكثر من 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، وينخرط غالبيتهم في سوق العمل الخاص الذي يشتكي فيه المستهلكون من وجود حالات الغش التجاري.

وبجانب منح مكافآت مالية، تقوم السعودية بالتشهير بمن يتورط في قضايا الغش والتستر التجاري من مواطنيها، وترحيل الوافدين الضالعين في هذه القضايا بشكل نهائي، بجانب عقوبات أخرى.