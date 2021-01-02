زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرق إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت متأخر من مساء السبت، عن وقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة كرمان جنوب شرق إيران، بحسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الإيراني.

وقال المركز في بيان نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إن“زلزالًا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر تركز في قرية (تشاه دادخودا)، في الثانية عشرة من مساء اليوم السبت، على بعد 98 كيلو مترًا شرق محافظة كرمان“.

وأشار المركز إلى أن“الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات بالقرب من مقاطعات مناب وهرمزجان“، مبينًا أن“سكان بلدات ومدن أخرى قريبة من مركز الزلزال شعروا به بنسبة ضعيفة للغاية“.

ولم ترد أي تقارير عن أي خسائر أو أضرار جراء هذا الزلزال، ويبلغ عدد سكان قرية تشاه دادخودا 71 ألف نسمة، وهي تابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وكان أعنف زلزال تعرضت له إيران في إقليم كرمنشاه غرب البلاد، في 12 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بقوة وصلت إلى 7.3 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصًا.