موظف بمركز طبي أمريكي يتعمد إتلاف 500 جرعة لقاح كورونا.. والشرطة تحقق

تحقق الشرطة والسلطات الفيدرالية الأمريكية في قضية هي الأولى من نوعها، تتمثل في أن موظفا صحيا بولاية ويسكونسن اعترف بتعمد إفساد 500 جرعة من لقاح كوفيد19.

وأفاد مركز أورورا الطبي، في المرة الأولى بأن الجرعات قد أفسدت يوم السبت الماضي، وأن موظفًا ترك عدة مئات منها خارج الثلاجة طوال الليل ففسدت.

لكن نفس المركز عاد يوم الأربعاء للقول إن اللقاحات قد أُفسدت بشكل متعمد على ما يبدو.

وقال بيان للشرطة، إن الإدارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الغذاء والدواء تحقق بجدية في القضية بعد أن تلقت إخطارا بالتلاعب المزعوم.

وجاء في البيان الذي نشره موقع ”ويسترن جورنال“ إن الموظف المعني ”اعترف بأنه تعمد إخراج اللقاح من الثلاجة“. ولم يذكر البيان شيئا عن دافع محتمل لهذا الفعل.